Александр Лукашенко: «В нашей продукции нуждаются во всем мире, надо научиться ее продавать»

Набило оскомину уже слово «кризис». Но кризис тоже иногда хорош. В том смысле, что учит нас рачительно использовать ресурсы, своим бюджетом распоряжаться по-немецки, а не на авось. Кризис быстро научит продавать белорусскую технику и иную белорусскую продукцию на внешних рынках, не просиживая штаны в ожидании покупателя. Примерно так высказался Президент Лукашенко, посещая в пятницу завод машиностроительного холдинга «Амкодор» в Пинске. На предприятии побывала и наш корреспондент Юлия Бешанова.

Высокоточные манипуляции и неожиданные перевоплощения. Например, «легким движением руки» дорожная техника превращается в строительную. Современные специальные машины, аналогов которых нет в линейке признанных мировых производителей, сходят с конвейера Пинской дочки «Амкодора» после масштабной модернизации.

В конце 2000-х завод «задыхался» от нехватки производственных мощностей. Чтобы купить машину, в очереди покупателям приходилось стоять по несколько месяцев. Обновление предприятию стоило почти 400 миллиардов рублей.

Михаил Бут-Гусаим, директор ЗАО «Амкодор-Пинск»:

Фактически это второе дыхание, вторая молодость предприятия, потому что за этот период, с 2012 года по 2015-й, проведена большая реконструкция предприятия, созданы новые производственные корпуса. Уже на сегодня в прейскуранте у нас более 50 видов продукции. Около 10 машин проходят испытания, наладку и постановку уже на серийное производство.

Сегодня холдинг готов увеличить производство почти в 2,5 раза. Уверяют: покупатели на «Амкодоры» найдутся. Но оборотных средств пока не хватает. Причины очевидны: нестабильные рынки ближайших соседей, курсовая разница плюс есть необходимость погашать взятые на модернизацию кредиты. Положительной динамику здесь обещают «показать» уже к концу года. Государство перспективному предприятию готово помочь. Главное, подчеркнул Александр Лукашенко, чтобы была «отдача» от самого производства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если вы возвращаете деньги, то мы под это должны деньги находить. И деньги есть. Если у него есть гарантия возврата, я не говорю продаст или не продаст (это его дело), есть гарантия возврата, надо говорить. Будем одалживать, я буду искать эти деньги. Я буду знать, что он к концу года их вернет.

В приоритетах холдинга – расширение производства, а значит и создание новых рабочих мест. Брестская область с этим поручением Президента обещает справится «на отлично».

Александр Лукашенко:

Как у тебя обстоят дела по заданию создания новых рабочих мест?

Анатолий Лис, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

Нам на год довели 4600, но мы приняли решение на активе – 5 тысяч рабочих мест.

Александр Лукашенко:

Высочайшая ценность – это рабочие, работники – инженерно-технические, конструкторы, чиновники и прочие. Это высочайшая ценность для любого государства. Слава Богу, мы это поняли. Люди – главное.

Новые «кадры» без работы на «Амкодоре» не останутся. Спрос на специальную технику, безусловно, есть. Сегодня отечественные машины работают больше, чем в трех десятках стран. В стадии исполнения десятимиллионный контракт с Республикой Бангладеш. Ведутся переговоры на экспорт техники в Зимбабве. В Соединенные Штаты уже поставили продукции на 15 миллионов долларов.

Покорять азиатского, да и «заокеанского» покупателя действительно есть чем. Некоторые экземпляры от «Амкодора» вообще не имеют аналогов. Огромные колеса и мощные «узлы» – такой харверст в белорусских лесах не увидишь. Машина сконструирована специально для лесов Сибири. Россияне ежегодно готовы покупать до 50 таких лесных тяжеловесов.

Андрей Герман, первый заместитель генерального конструктора ЗАО «Амкодор-Пинск»:

На сегодняшний момент наша техника ровно в два раза дешевле, чем импортные брендовые аналоги. Рентабельность на продажи таких машин для «Амкодор» составляет более 25%. Это очень высокие цифры на сегодня.

«Стержень» маркетинга компании в том, что «Амкодор» не продает машины, а выводит технологии на новый уровень.

Александр Малиновский, пресс-секретарь ЗАО «Амкодор-Пинск»:

Покупая эти машины, лесохозяйственные предприятия решают абсолютно все свои проблемы. Как рубки ухода, как рубки заготовительные, как производство товарного леса. Наши машины решают все проблемы.

Дуэт этих «Амкодоров» заменяет работу фактически сразу нескольких десятков человек. Харвестор не просто сам напилит, ошкурит, обрежет, ошкурит древесину. Работает он в паре вот с этим автомобилем. Он сам на себя погрузит пиломатериалы и отвезет к месту складирования. Кстати, шины на машине тоже уникальные. Несмотря на внушительные размеры, после ее работы в лесу остается лишь слегка примятая трава.

А это еще одно «ноу-хау» пинских конструкторов. Миниатюрная машина – пока только опытный экземпляр, но ей уже пророчат большое будущее в коммунальном хозяйстве. Погрузчик способен разворачиваться практически на месте, поднимать тяжести, а управление им больше напоминает компьютерную игру.

Борис Хацкалев, начальник КБ электросистем управления генерального конструктора ЗАО «Амкодор-Пинск»:

Компьютер позволяет полностью произвести диагностику машины. При этом не надо лазить под капот. Все органы управления мы можем сразу протестировать, сидя на рабочем месте. Управляется она джойстиками. Компьютерами производится только настройка.

После ознакомления с состоянием дел на предприятии Президент по традиции уделил время общению с трудовым коллективом. О перспективах говорили прямо в сборочном цехе «Амкодора».

Александр Лукашенко:

Нашему машиностроению быть. И не в урезанном виде. Мы будем идти вглубь, как это делаете вы на своих предприятиях вашего производственного объединения, вашего холдинга. Вглубь. Не то, что привезли из-за рубежа комплектующие, здесь собрали, склепали и хвастаемся. Написали «Амкодор», МТЗ или еще что-то. Мы должны делать это все сами. На наших предприятиях. Таким образом мы задействуем массу других предприятий. Мы конкурентоспособны. Мы сегодня уже не говорим, что мы не способны конкурировать с Германией, Швецией или Францией. Мы же этого не говорим. Мы умеем делать не хуже их и продавать мы научились фактически, конкурировать мы с ними можем.

Мировая экономическая нестабильность коснулась всех, и «Амкодор» – не исключение. Но «опускать руки» и «жаловаться на жизнь» не в правилах белорусских производственников. Александр Лукашенко уверен: кризис – хороший учитель и его уроки даже пошли экономике на пользу.

Александр Лукашенко:

Конечно, прошлый год был непростым для вашего объединения. И начало этого года было сложным. Вы знаете почему. Все это не наши проблемы. Но, увы, мир глобализирован, мир взаимозависим. Сегодня невозможно работать и надеяться только на себя, что как ты сработаешь, так у тебя и счастье будет. Нет. Мы очень зависимы от других, потому что у нас открытая экономика. Но российский рынок обвалился и украинский обвалился, мы почувствовали сразу, нас залихорадило. Это потому, что мы не успели диверсифицировать экспорт.

Надо это время пережить. И если мы опустим руки и начнем, как в народе говорят, ныть, стонать, нюни распустим и будем плакать, что кризис, кризис, похороним сами себя заживо. Это не наш путь. Кризис прежде всего в головах. В нашей продукции сегодня нуждаются во всем мире, надо находить эти государства, которые хотят купить эту продукцию, и научиться продавать эту продукцию. Нас этот кризис заставил быстро учиться, и мы это делаем.

Сергей Жук на «Амкодоре» трудится без малого 10 лет. Модернизация и внедрение новых технологий происходили, что называется, на его глазах.

Сергей Жук, оператор станков с программным управлением ЗАО «Амкодор-Пинск»:

По сравнению, с тем, что было 5-6 лет назад и в последние два года, очень хороший ремонт. Посмотрите какие условия, условия очень хорошие. Люди довольные, много молодежи приходит. Зарплата? Люди на сделке. Нам главное, чтобы была работа. Работа есть, заработать можно.

Как дальше будет развиваться страна и предприятие – вопрос волнует весь коллектив без исключения. Спросили напрямую у главы государства. Александр Лукашенко подчеркнул: от важнейшего политического события года он ожидает серьезную дискуссию по самым острым социально-экономическим вопросам. Уже сегодня специальная межведомственная группа дорабатывает спорные показатели. На стол Президенту документ должен лечь буквально через 10 дней.

Александр Лукашенко:

Всенародное собрание вырабатывает перспективу. То, что я говорил по машиностроению. Но машиностроение – это деталь, это только деталь, а Всебелорусское народное собрание будет смотреть в целом на промышленность, как будем развиваться, какими темпами, что будем делать, какой упор будем делать в основном, сельское хозяйство, транспорт, строительство, что будем строить, как будем строить, в частности жилье. Основные приоритеты вчера были определены, три. Я попросил, чтобы мы посмотрели шире. Может, у нас будет пять приоритетов. Это прежде всего инновационная продукция, инвестиции в нее. Второй приоритет – это занятость, создание новых рабочих мест. Мы уже в этом году начали этим заниматься. Вы слышали: 50 тысяч рабочих мест мы должны создать за год, новых, по стране. И третье направление – это экспорт. Мы должны делать ставку на экспорт. Экспорт – это валюта, это новые рынки, это вообще наша жизнь, потому что у нас открытая экономика. Вот три направления, которые перечислены в экономике. Есть и политические вопросы, мы и о них будем говорить. Это и внешняя политика, и оборона. По основным вопросам мы уже приняли решение. Я думаю, нам надо это все собрать и народу в целом представить, какой будет страна через пять лет.

Визит Президента на «Амкодор» расширил географию изучения главой государства состояния в машиностроительной отрасли. По итогам рабочих поездок уже в следующем месяце планируется большое совещание, на котором подробно обсудят вопросы стратегии развития отечественного машиностроения, в том числе и распределения кредитных ресурсов.