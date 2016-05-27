Александр Лукашенко 27 мая посетил филиал холдинга «Амкодор» в Пинске

Новости Беларуси. Стратегию развития машиностроения определят в Беларуси в ближайшее время. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, посещая в Пинске филиал холдинга «Амкодор».

В целом в развитие предприятий объединения вложено более 4,5 триллионов рублей. Как результат – вдвое сократился износ производственных мощностей. Только в реконструкцию этого филиала инвестировано 400 миллиардов. Сейчас здесь планируют увеличить объем производства в 2,5 раза.

Как заверили Президента, проблем со сбытом техники нет. Для дальнейшего развития требуются оборотные ресурсы, тогда и сроки окупаемости проекта сократятся. Уже к концу года ожидается выход на положительную рентабельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если вы возвращаете деньги, то мы под это должны деньги находить. И деньги есть. Если у него есть гарантия возврата, я не говорю продаст или не продаст (это его дело), есть гарантия возврата, надо говорить. Будем одалживать, я буду искать эти деньги. Я буду знать, что он к концу года их вернет.

Из более чем сотни моделей техники, выпускаемой «Амкодором», большинство собрано из отечественных комплектующих. Это позволяет продавать готовый продукт с высокой добавленной стоимостью. Многие машины универсальны и их можно использовать как в сельском, так и в дорожном хозяйстве. Такой техникой заинтересовались в азиатских странах. К развитию машиностроения в нашей стране будет уделено пристальное внимание.

Александр Лукашенко:

Нашему машиностроению быть. И не в урезанном виде. Мы будем идти вглубь, как это делаете вы на своих предприятиях вашего производственного объединения, вашего холдинга. Вглубь. Не то, что привезли из-за рубежа комплектующие, здесь собрали, склепали и хвастаемся. Написали «Амкодор», МТЗ или еще что-то. Мы должны делать это все сами. На наших предприятиях. Таким образом мы задействуем массу других предприятий. Как когда-то «Амкодор» начинался с 2-3 предприятий, а сегодня два десятка, и все они работают на общее дело, на общие машины, которые вы здесь производите. Но еще есть над чем работать, надо идти вглубь. Но то, что мы взялись за этот вопрос, главный ответ на него – машиностроению в стране будет. Мы конкурентоспособны. Мы сегодня уже не говорим, что мы не способны конкурировать с Германией, Швецией или Францией. Мы же этого не говорим. Мы умеем делать не хуже их и продавать мы научились фактически, конкурировать мы с ними можем. У нас есть еще резервы, мы не работаем на углеводородах, и вы в том числе. Газ, электричество и прочее, так, как они. То есть составляющая себестоимости у нас гораздо ниже, значит по цене можем конкурировать. То есть у нас есть резервы. И если мы будем рачительно, рационально подходить к производству, каждый на своем рабочем месте, от рабочего, начальника цеха до председателя совета директоров, толк будет. Поэтому машиностроению быть, да и мы бы его так не развивали. Знаете, у нас и выхода другого нет. Что заменит машиностроительный комплекс в стране? Ничего. Вообще-то, можно чем-то заменить, но для этого надо миллиарды долларов и переучить наше население. Надо нам это надо? Нам не надо это. Надо развивать то, что мы умеем делать.

Во время рабочей поездки в Брестскую область Александр Лукашенко интересовался ходом посевных работ, выполнением основных социально-экономических показателей и тем, как исполняется поручение по созданию новых рабочих мест.

Посещение предприятия традиционно Президент завершил общением с коллективом. Глава государства затронул тему подготовки к важному политическому событию – Всебелорусскому народному собранию.

Александр Лукашенко:

Это всенародное собрание вырабатывает перспективу. То, что я говорил по машиностроению. Но машиностроение – это деталь, это только деталь, а Всебелорусское народное собрание будет смотреть в целом на промышленность, как будем развиваться, какими темпами, что будем делать, какой упор будем делать в основном, сельское хозяйство, транспорт, строительство, что будем строить, как будем строить, в частности жилье. Основные приоритеты вчера были определены, три. Я попросил, чтобы посмотрели шире. Может, у нас будет пять приоритетов. Это прежде всего инновационная продукция, инвестиции в нее. Второй приоритет – это занятость, создание новых рабочих мест. Мы уже в этом году начали этим заниматься. Вы слышали: 50 тысяч рабочих мест мы должны создать за год, новых, по стране. Как мне губернатор вашей области, нашей Брестчины, мне докладывал, Анатолий Лис, они в этом году больше, чем доведено задание, создадут рабочих мест. Не четыре тысячи, а пять тысяч рабочих мест. Поэтому это важное направление. И третье направление – это экспорт. Мы должны делать ставку на экспорт. Экспорт – это валюта, это новые рынки, это вообще наша жизнь, потому что у нас открытая экономика. Вот три направления, которые перечислены в экономике. Есть и политические вопросы, мы и о них будем говорить. Это и внешняя политика, и оборона. По основным вопросам мы уже приняли решение. Я думаю, нам надо это все собрать и народу в целом представить, какой будет страна через пять лет.

Также общаясь с коллективом, Президент дал оценку выступлению национальной хоккейной сборной на прошедшем чемпионате мира. Она крайне негативна. И напоследок Александр Лукашенко пообещал в ближайшее время вновь посетить Брестскую область и детально познакомится с жизнью региона.