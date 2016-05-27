Будущее машиностроения, ВНС и результаты хоккейной сборной: Александр Лукашенко пообщался с коллективом «Амкодора»

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Брестскую область Президент интересовался ходом посевных работ, а также тем, как выполняется поручение по созданию новых рабочих мест. Глава государства пообщался с трудовым коллективом «Амкодора». Во время диалога Александр Лукашенко затронул тему подготовки к важнейшему политическому событию – Всебелорусскому народному собранию. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ обо всем подробнее.

Общение Александра Лукашенко с трудовым коллективом состоялось в новейшем сборочном цехе «Амкодора». Именно с этого конвейера выходит техника, аналоги которой не производят даже признанные мировые лидеры машиностроения. Говорили, что называется, на чистоту: от глобального до личных спортивных пристрастий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня это уже не тот «Амкодор», который был когда-то. Это уже огромная компания, холдинг, как мы его называем. Больше 6-ти тысяч работающих. Естественно, это одно из основных предприятий не только машиностроения, но и нашей промышленности. Техника, которую мы производим, находит свой спрос в Российской Федерации. И, насколько это возможно, мы сегодня успешно там работаем. Поэтому я думаю, что все-таки и «Амкодор» выполнит свои обещания – по крайней мере, вы никогда не подводили, все что обещали, вы делали. И если вы на конец года сделаете то, что пообещали, выйдете на тот уровень, вы сами это почувствуете и почувствуют предприятия. Но самое главное – будет заложена основа на будущий год и последующие годы: основа нормальной стабильной работы.

Общаясь с машиностроителями, Президент Беларуси подчеркнул: залог успешной работы любого производства – порядок и ответственность каждого сотрудника. Государство готово помогать холдингу справится с трудностями, которые связаны с внешними факторами, если будет отдача от самого предприятия. Тем более что у пинской «дочки» «Амкодора» есть все необходимые составляющие успеха – конкурентоспособные товары, которые востребованы в более чем 30 странах мира и новейшее оборудование от мировых лидеров станкостроения.

Сотрудник предприятия:

Уважаемый Александр Григорьевич, как вы видите перспективы развития машиностроительной отрасли нашей страны.

Александр Лукашенко:

Я вам главное скажу: нашему машиностроению быть. И не в урезанном виде. Мы будем идти вглубь, как это делаете вы на своих предприятиях вашего производственного объединения, вашего холдинга. Вглубь. Не то, что привезли из-за рубежа комплектующие, здесь собрали, склепали и хвастаемся: написали «Амкодор», МТЗ или еще что-то. Мы должны делать это все сами. На наших предприятиях. Таким образом мы задействуем массу других предприятий. Мы конкурентоспособны. Мы сегодня уже не говорим, что мы не способны конкурировать с Германией, Швецией или Францией. Мы же этого не говорим. Мы умеем делать не хуже их и продавать мы научились фактически, конкурировать мы с ними можем. У нас есть еще резервы, мы не работаем на углеводородах, и вы в том числе. Газ, электричество и прочее, так, как они. То есть составляющая себестоимости у нас гораздо ниже, значит по цене можем конкурировать. То есть у нас есть резервы. И если мы будем рачительно, рационально подходить к производству, каждый на своем рабочем месте, от рабочего, начальника цеха до председателя совета директоров, толк будет. Поэтому машиностроению быть, ибо мы бы его так не развивали. Знаете, у нас и выхода другого нет. Что заменит машиностроительный комплекс в стране? Ничего. Вообще-то, можно чем-то заменить, но для этого надо миллиарды долларов и переучить наше население. Надо нам это? Нам не надо это. Надо развивать то, что мы умеем делать. Мы на это делаем упор. Поэтому машиностроением мы занялись, и мы полны решимости здесь добавить. Я думаю, что на нас обратят внимание и другие инвесторы. И зарубежные инвесторы, в том числе и европейские, и китайские, и в Российской Федерации есть люди с деньгами. Милости просим. Мы их сюда приглашаем. Но мы будет создавать свой, белорусский продукт. Если они хотят вложить деньги свои, – пожалуйста, вкладывайте, вместе будем работать, получайте прибыль и, как бизнесмены говорят, отбивайте свои вложения.

За несколько недель до открытия Всебелорусского собрания заводчане интересовались и тем, как будет развиваться страна в следующее пятилетие. Глава государства подчеркнул: на предстоящим важном для страны мероприятии он ожидает серьезную дискуссию по самым острым социально-экономическим вопросам.

Александр Лукашенко:

Всенародное собрание вырабатывает перспективу. То, что я говорил по машиностроению. Но машиностроение – это деталь, это только деталь, а Всебелорусское народное собрание будет смотреть в целом на промышленность, как будем развиваться, какими темпами, что будем делать, какой упор будем делать в основном, сельское хозяйство, транспорт, строительство, что будем строить, как будем строить, в частности жилье. Основные приоритеты вчера были определены, три. Я попросил, чтобы мы посмотрели шире. Может, у нас будет пять приоритетов. Это прежде всего инновационная продукция, инвестиции в нее. Второй приоритет – это занятость, создание новых рабочих мест. Мы уже в этом году начали этим заниматься. Вы слышали: 50 тысяч рабочих мест мы должны создать за год, новых, по стране. И третье направление – это экспорт. Мы должны делать ставку на экспорт. Экспорт – это валюта, это новые рынки, это вообще наша жизнь, потому что у нас открытая экономика. Вот три направления, которые перечислены в экономике. Есть и политические вопросы, мы и о них будем говорить. Это и внешняя политика, и оборона. По основным вопросам мы уже приняли решение. Я думаю, нам надо это все собрать и народу в целом представить, какой будет страна через пять лет.

От экономических дискуссий – к ледовым баталиям. Зашел разговор и о любимом, можно сказать, национальном виде спорта. Выступление нашей хоккейной дружины на чемпионате мира не только разочаровало болельщиков, но и вынудила пересмотреть подходы к формированию национальной сборной.

Александр Лукашенко:

К сожалению, я не могу ничем вас порадовать своим мнением. Оно у меня и у вас одинаковое по поводу нашей команды. Что касается государства, мы для них сделали все. Все, что они хотели, что просили. Федерация для них сделала все. Сейчас формируем основную динамовскую команду. Нам надо уделить особое внимание внутреннему чемпионату, чтобы здесь были хорошие игроки и команды играли на высоком уровне. Не надо уповать только на одно «Динамо», надо готовить своих спортсменов, выбирать крепких ребят, которые хотят играть и создавать для них нормальные условия – уже 25 человек из тысяч можно найти, но надо этим заниматься.

По итогам рабочих поездок уже в следующем месяце планируется большое совещание, на котором подробно обсудят вопросы стратегии развития отечественного машиностроения, в том числе и распределения кредитных ресурсов.