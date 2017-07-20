Сергей Лебедев: Мы очень надеемся, что Украина возобновит свое участие в Содружестве
Новости Украины. На полноценное участие Украины в Содружестве рассчитывают в Исполкоме СНГ. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. Представители стран Содружества собрались 20 июля на заседании Совета постоянных полномочных представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В настоящее время Украина меньше участвует в интеграционной деятельности. Однако, как выразил надежду Сергей Лебедев, шаги к возобновлению полноценного сотрудничества в рамках СНГ могут быть предприняты.
Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
Украина де-юре остается в составе СНГ. Представители Украины присутствуют на отдельных заседаниях, проходящих в рамках СНГ. Но, к сожалению, активность Украины резко снизилась. Мы очень надеемся, что Украина со временем возобновит свое участие, потому что это отвечает интересам и всего Содружества, и самой Украины.
Нынешнее заседание прошло в преддверие Совета глав государств и Совета министров иностранных дел СНГ. В октябре их примет Сочи. Уже идет формирование повестки дня. Предположительно, одним из главных вопросов станет обеспечение экономического роста стран Содружества.