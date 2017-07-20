Сергей Лебедев: Мы очень надеемся, что Украина возобновит свое участие в Содружестве

Новости Украины. На полноценное участие Украины в Содружестве рассчитывают в Исполкоме СНГ. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. Представители стран Содружества собрались 20 июля на заседании Совета постоянных полномочных представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время Украина меньше участвует в интеграционной деятельности. Однако, как выразил надежду Сергей Лебедев, шаги к возобновлению полноценного сотрудничества в рамках СНГ могут быть предприняты.