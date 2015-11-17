Александр Лукашенко: В Беларуси не намерены ломать выработанную схему социального государства

Новости Беларуси. В Беларуси не намерены ломать схему социального государства. Об этом 17 ноября заявил президент Александр Лукашенко на встрече с главой миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом. Все остальные предложения фонда, как отметил глава государства, абсолютно реализуемы. Международные эксперты предлагают вполне разумные экономические шаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У меня ни один пункт, которые вами предлагаются, не вызывает никакого отторжения и аллергии. Получаешь услугу – плати за эту услугу в полном объеме. Будь то электричество, тепло, транспортное обслуживание и так далее. Не можешь управлять предприятием – отдай это предприятие в другие руки. Пусть кто-то другой попробует эффективно управлять этим предприятием. И так далее. Мы не намерены ломать ту схему социального государства, которая нами выработана. Это ничего не значит с пониманием того, как некоторые говорят, что мы тут бесплатно чего-то будет кому-то раздавать. У нас нет таких возможностей – раздавать бесплатно. Да и не одно государство этим путем не идет. Просто смысл в том, что мы не можем бросить ни одного ребенка, ни одного старика, инвалида без помощи нашего общества и государства. В этом смысл социального государства. Мы не можем их просто выбросить на обочину вот той дороги, по которой мы идем. А все остальное, что вы предлагаете, абсолютно реализуемо в нашем государстве. Поэтому мы готовы в этом направлении с вами продолжить работу. Единственная просьба: если вы пойдете на сотрудничество с нами, и мы о чем-то договоримся, чтобы мы не растягивали сроки.

Питер Долман, глава миссии Международного валютного фонда по Беларуси:

Спасибо, что пригласили обсудить наше будущее взаимодействие и экономическое развитие вашей страны. Спасибо за открытость. Это знак очень открытого и продуктивного взаимодействия, которое уже развивается между МВФ и Беларусью.

У нас один цели по построению эффективной и развивающейся экономики вашей страны. Мы также уделяем повышенное внимание защите населения

Больше недели эксперты Международного валютного фонда работают в Беларуси. Идут переговоры в правительстве и Нацбанке.

17 ноября обсуждаются аспекты новой программы сотрудничества между Беларусью и МВФ. Предварительно ее оценивают примерно в 3 миллиарда долларов.

На экспертном уровне заметили позитивные сдвиги, которые происходят в экономике республики. Между Беларусью и МВФ уже успешно реализована программа стенд-бай в 2009 и 2010 годах. Она позволила смягчить негативные последствия внешнего экономического кризиса. Все обязательства по кредиту Беларусь выполнила, зарекомендовав себя надежным партнером.