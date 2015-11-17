Новости Беларуси. В Минске 17 ноября состоится очередная встреча контактной группы по Украине. Будут обсуждены политические, экономические и гуманитарные аспекты мирного разрешения конфликта на Донбассе, а также вопросы безопасности. Переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме.

Ранее контактная группа подписала соглашение об отводе от линии разграничения на Донбассе вооружения калибром менее 100 миллиметров и танков. Успехи есть и в вопросе разминирования территорий в ряде районов Донецкой и Луганской областей. Однако эксперты отмечают ухудшение ситуации на Донбассе в последние дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.