Александр Лукашенко: У нашего порога война – я вынужден реагировать. И это стоит денег

Новости Беларуси. Открытый диалог. Именно в таком формате в эти минуты Александр Лукашенко общается с белорусскими и зарубежными журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отвечая на вопросы по одной из самых актуальных тем последних месяцев, об урегулировании ситуации в Украине, глава государства отметил, что Беларусь выполнила все просьбы заинтересованных сторон по поводу предоставления площадки для переговоров.

При этом «пиариться на этой теме» наша страна не собирается, подчеркнул президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Здесь, у нашего порога война. Я вынужден реагировать. И это стоит денег. Но это еще не война. И самое главное, чтобы эта зараза к нам не пришла. На основании этого, хотел бы этого, не хотел, я вынужден вмешиваться не публично в эти процессы. Когда я спросил в очередной раз, что мы, белорусы, можем помочь, где мы можем подставить плечо, и президент России, и, прежде всего, президент Украины Петр Порошенко меня попросил: «Помогите собрать людей. Мы хотели бы, чтобы это в Минске было (название этой группы – контактная (вы знаете)). Помогите провести». Мы сделали все, что они хотели. То есть мы не рвались в это миротворчество, мы никакие не миротворцы. Нас просят – мы делаем. Будут нас просить еще о чем-то – мы сделаем.

Что касается нашей инициативы, мы имеем свою точку зрения по этому кризису. Мы имеем определенные предложения. О них знает президент России, о них знает президент Украины, о них знают руководители ЛНР и ДНР. Подходят они им – они нам cкажут: «Ребята, помогите нам здесь и здесь». Нет – ну, что ж, на нет и суда нет. Мы не собираемся там напрашиваться и пиарить на этом, как некоторые об этом говорят. Такой пиар опасен.