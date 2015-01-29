Александр Лукашенко: От социально ориентированной модели не откажусь до конца своего президентства

Новости Беларуси. Открытый диалог. Именно в таком формате Александр Лукашенко продолжает общаться с белорусскими и зарубежными журналистами.

Президент впервые отказался от формата пресс-конференции, предложив представителям СМИ, которых во Дворце Независимости собралось 2,5 сотни, провести открытый диалог.

Встреча проходит в дискуссионной атмосфере, напоминая формат форума или деловой конференции. Президент искренне и откровенно отвечает на все вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начался открытый диалог с экономических вопросов. В этой связи президент подчеркнул, что Беларусь не откажется от социально ориентированной модели в развитии государства. Страна нащупала свой путь и будет продолжать по нему идти.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Многие в Беларуси, как вы сказали, не знаю, многие или нет, захотели вдруг перемен. Вы знаете, стремление человечества, отдельных обществ и отдельных людей к переменам живет у нас в крови. По-моему, это так. Вот, нам хочется перемен, никаких застоев и так далее, движения вперед. Прекрасно. Если бы этого чувства у людей не было, мы бы, наверное, застыли, извините за тавтологию, в застое. Поэтому это естественно. Но я как глава государства, отвечающий за миллионы людей (в том числе это же повлияет и на соседей наших определенным образом!) не имею права поддаваться подобным эмоциям. Я тоже хотел бы перемен, но всегда задаю себе вопрос, и это главное при ответе на ваш вопрос: удивить я могу любой моделью, но готовы ли вы переварить эту модель. Готово ли общество к тем великим новациям, которые могут предложить политики, в том числе и я. Думаю, что не всегда. При этом я хочу, чтобы вы помнили: моделей не слишком много, мы их знаем. И та модель, которая была у нас с вами и существует, мы отнюдь не отказываемся от этой модели (ее называют несколько социально ориентированной моделью, то есть в центре стоит человек), мы от нее ни в коем случае не отказываемся, и я от нее не откажусь до конца своего президентства.