Какие вопросы Президенту готовятся задать журналисты на встрече 29 января?

Новости Беларуси. Открытый диалог президента с журналистами. Александр Лукашенко завтра, 29 января, встретится с представителями белорусских и зарубежных средств массовой информации. Ожидается, что в мероприятии примут участие 260 журналистов. Больше половины из них — представители регионов нашей страны.

Практика открытого диалога Президента со СМИ не нова. Зачастую именно во время такого разговора поднимаются вопросы, которые требуют безотлагательного решения. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ узнал, что на этот раз подготовили журналисты, и вспомнил историю, как оказалось, резонансного вопроса, который задавали президенту еще два года назад.

Десять лет назад Анна по воле случая попала в журналистику и до сих пор не может, да и не хочет, с ней расставаться. В свое время она, преподаватель белорусского языка и литературы, вынуждена была с нуля изучать специфику работы на радио. Мимо теперь уже журналистки со стажем не проходит ни одна серьезная тема. Но далеко не все проблемы, особенно в рамках страны, может решить редактор радио или даже районная власть. Потому на предыдущей встрече с Александром Лукашенко Анна и решила поднять наболевший вопрос.

Анна Дирко, главный редактор Чашникского районного радио (15.01.2013):

Сегодня можно сказать, что сформировалась, к счастью, небольшая группа социальных иждивенцев, которые, которые не хотят работать, не хотят предпринимать каких-либо действий для самостоятельного повышения собственного достатка. В ближайшее время планируется ли на законодательном уровне уточнить этот момент?

Проблема затронута серьезная. Сложно не заметить, как с ней перекликаются недавние решения, которые фактически заставят работать тех, кто хорошо устроился на социальной подушке безопасности. То есть живет за счет других. Вопрос требует решения на уровне законодательства - это стало ясно уже тогда.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Но на законодательном уровне, министр сказала, нам надо принять решение. Не надо затягивать это. Мы уже для этого созрели, давайте вносите предложения, и будем принимать решение.

Решение на сегодняшний день уже принято. Дело за четким содержанием декрета.

Анна Дирко, главный редактор Чашникского районного радио:

Есть категория людей, которая отказывается работать. Проблему эту нужно было решать. И я считаю, что это замечательно, когда глава государства поддержал. И на таком высоком уровне проблема тунеядства и социального иждивенчества будет решена.

К очередному визиту коллега Анны Михаил подбирают вопросы еще тщательнее. Теперь знают на практике: казалось бы проблема местного масштаба может быть куда серьезнее, чем кажется.

Михаил Деревяго, главный редактор Чашникской районной газеты «Чырвоны прамень»:

Еду, конечно, с особым волнением, с нетерпением, поскольку разговор получается всегда откровенным, интересным, заинтересованным. Думаю, что и в этот раз будут подняты вопросы, которые волнуют не только столичных жителей, но и провинции, интересуют каждого человека.

А это — голос Белыничского района. Главный редактор местной радиостанции на такую встречу попадет впервые. Пообщаться с коллегами в интерьерах Дворца Независимости — это, что называется, «на второе». Перед встречей с главой государства — большое волнение. И еще больше вопросов. Уникальную возможность вот так просто поговорить с президентом упускать нельзя.

Наталья Бородько, главный редактор радиостанции «Радио Белыничи»:

Человек с района, из своей повседневной жизни попадает туда, где руководство страны, с которым можно пообщаться на повседневные, рабочие вопросы. И получить ответ от человека, который уверен в своем ответе, в своих решениях, который принимает их и знает, для кого и для чего это все делается.

В вёрстке — главные новости западного региона Беларуси, на повестке дня — вопрос президенту. «Гродненская правда» решила поинтересоваться у читателей, о чем спросить у главы государства? Результаты исследования на первый взгляд немного удивили. Глас народа — о глобальном. В топе интересующих тем развитие Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России. Логика в том, что большинство гродненских предприятий работают на экспорт.

Павел Сухоруков, главный редактор газеты «Гродненская правда»:

Вопрос, который я хочу задать, с одной стороны, носит глобальный, концептуальный характер. С другой стороны, от его решения, от видения главы государства, на мой взгляд, во многом зависит и жизнь регионов, предприятий и организаций, которые работают на территории нашей области. Это вопрос о видении главой государства перспектив развития Евразийского экономического союза.

Прежде чем отправится на встречу с президентом, Светлана Фроленкова перечитывает письма минчан. У завотделом обращений граждан сразу двух столичных газет — свой рейтинг: ЖКХ, медицинское обслуживание, развитие городской инфраструктуры и, конечно, жилищный вопрос.

Светлана Фроленкова, заведующая отделом обращений граждан газет «Минский курьер» и «Вечерний Минск»:

В первую очередь, мне бы хотелось услышать ответ о том, как будет развиваться рынок государственного арендного жилья. Поскольку в Минске многие семьи вынуждены снимать квартиру у частников. Это недешевое удовольствие. А всё-таки государственная арендная квартира по карману многим.

Чень Цзюньфэн, шеф-корреспондент китайского информационного агентства «Синьхуа» :

Ответы президента журналистам позволяют нам чётко узнать о ближайшей, будущей дальнейшей политике Беларуси.

Чень Цзюньфэн уже год, как рассказывает китайским читателям о белорусской жизни. Журналист крупнейшего китайского информагентства «Синьхуа» с президентом Беларуси лично ни разу не встречался.

Чень Цзюньфэн, шеф-корреспондент китайского информационного агентства «Синьхуа» :

Я, конечно, хочу задать вопрос о белорусско-китайских отношениях. Главный вопрос —насчёт экономики и торговли. Белорусы хорошие, великие партнёры Китая. И наши руководители всегда хотят, чтобы наши отношения развивались в будущем.

СМИ из самых разных, далеких и не очень, стран, голоса всех белорусских регионов, журналисты-соседи географические и пишущая братия партнеров политических: большой и, без сомнения, интересный разговор начнется завтра в 11 часов.