Александр Лукашенко 29 января встречается с представителями белорусских и зарубежных СМИ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в четверг, 29 января, встречается с представителями белорусских и зарубежных СМИ. Общение проходит во Дворце Независимости и началось в 11.00. Прямую трансляцию можно будет услышать по Первому национальному каналу Белорусского радио. Встреча собрала 260 журналистов различных газет, информагентств, интернет-изданий, телеканалов и радиостанций, причем более половины журналистов представляют регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно такой формат общения президента с журналистами и есть главная, как говорят сами репортеры, «фишка». Открытый разговор, где все смогут не просто задать вопрос, но и высказаться по насущным проблемам, обсудить и даже подискутировать. Именно за этим приехали в Минск две с половиной сотни журналистов.

Для многих встреча с Александром Лукашенко не только шанс задать волнующий вопрос, но и помочь своим читателям, слушателям и зрителям. Нередко именно после дискуссии с репортерами президент брал, что называется, на карандаш открытую тему, особенно поднятую журналистами из регионов страны.

Александр Лукашенко (пресс-конференция 15.01.2013):

Вы приехали оттуда, снизу, от людей. Многие, почти 200 человек из 500 присутствующих – это люди с мест, которые сталкиваются с проблемами, а в таком разрезе я эти проблемы не вижу, поэтому очень важно, чтобы вы поднимали эти проблемы. И, если это возможно, если у вас есть какой-то путь решения этой проблемы, пожалуйста, схематично высказывайте. Мы обязательно проанализируем все ваши проблемы, все ваши вопросы и все, что сказано вами. Ничего без внимания не останется.

Дмитрий Крят отдает в номер материал и уже готовится к так называемому информповоду — диалогу с президентом. Редактор политотдела одной из главных газет страны уже бывалый. На подобного рода встречах не впервой. Автор лучших материалов общественно-политической тематики по версии прошлогоднего национального конкурса печатных СМИ может провести даже своеобразный анализ подобных встреч.

Дмитрий Крят, редактор отдела внутренней политики газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Александр Григорьевич всегда воспринимает хорошо любой вопрос, как серьезный, так и более легкий. И отвечает одинаково - прямо, откровенно, честно. Журналисты всегда уходят удовлетворенные, потому что несут читателю, зрителю конкретную информацию, причем информацию, поданную без каких-либо дипломатичных, протокольных фильтров.

260 белорусских журналистов и зарубежных корреспондентов, аккредитованных в нашей стране, в четверг пришли на встречу с Александром Лукашенко. Среди приглашенных как государственные, так и негосударственный СМИ. Кстати, больше половины — репортеры из регионов. А ведь у мастеров пера из так называемых «районок» не так часто появляется возможность пообщаться с президентом напрямую.

Ольга Масловская, заместитель главного редактора областной газеты «Витебские вести» :

Я не в первый раз принимаю участие в пресс-конференции с главой государства. Правда, впервые буду во Дворце Независимости, который является символом независимости нашей страны. Конечно, очень интересно посмотреть. Такие встречи очень нужны и важны для нашей прессы и, вообще, для жителей страны, потому что глава государства всегда отвечает на самые актуальные вопросы, которые волнуют наших людей.

Нина Столяренко, главный редактор витебской районной газеты «Жыццё Прыдзвіння»:

В выступлениях главы государства обычно представлена программа действий и на ближайшее время, и на перспективу.

Вопросы на встречах с журналистами к президенту разные: от глобальных — интеграция, внешняя политика, экономическая стабильность, до локальных и даже порою личных — из разряда — любимое блюдо. Но главу государства сложно удивить порой даже каверзными вопросами: он всегда отвечает откровенно и прямо.

Лариса Осмолович, главный редактор телекомпании «Буг-ТВ» (Брест):

Многие его высказывания, выступления становятся для журналистов цитатами. Мы общаемся с дедушками, бабушками, с дочками, с внуками. Нам задают вопросы, и мы эти вопросы проецируем на президента.

И еще одна особенность подобных встреч — ни один вопрос журналистов не обходится односложным ответом.