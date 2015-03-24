Александр Лукашенко требует поддерживать только те исследования, которые имеют реальный экономический эффект

Новости Беларуси. Ускорить инновационное развитие национальной экономики. Такую задачу 24 марта поставил президент во время вручения ученым дипломов доктора наук и аттестатов профессора. Подготовке научных кадров в Беларуси традиционно уделяется много внимания. Так, в 2014 году научная элита пополнилась сотней докторов и профессоров.

Как отметил глава государства, нужно поддерживать только те исследования, которые имеют реальный экономический эффект.

Будущий доктор наук в начале своей карьеры черпал знания именно из этих книг. Сейчас он и сам автор более 80 научных статей и двух диссертаций. Кстати, и кандидатскую, и докторскую написал всего за месяц. Неудивительно, что в свои 35 Андрей уже доктор наук. И хотя область его научного интереса — теоретическая физика, разработки молодого ученого носят сугубо прикладной характер.

Андрей Новицкий, доктор физико-математических наук, доцент кафедры теоретической физики и астрофизики Белорусского государственного университета:

Лазерная, оптическая промышленность для создания линз либо микроскопов высокого разрешения. Вот это те перспективы, которые я вижу в своей работе.

В холле Дворца Независимости представители научной элиты страны. Те, для кого наука уже давно стала целой жизнью. Волнуются, словно за плечами и нет множества диссертаций, монографий и научных работ. Журналистам скромно признаются: присвоение учёных степеней и званий будто новая страница в личной биографии.

Елена Самойлович, профессор, заведующий лабораторией вакциноуправляемых инфекций Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии:

Получение аттестата профессора из рук главы государства я рассматриваю не только как признание заслуг в той области, в которой я работаю, но также как стимул для дальнейшей активной работы.

Наталья Киселева, профессор кафедры акушерства и гинекологии Витебского государственного медицинского университета:

Не ради званий, не ради степеней, мы работаем для того, чтобы стоять на страже здоровья нашего населения.

С научными кадрами президент встречается часто. Не раз подчёркивалось и то, что наука должна быть прикладной, а поддержку получат те исследования, которые приносят реальный эффект.

Сегодня перед Беларусью стоит задача ускорить инновационное развитие экономики, — отметил глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Для этого требуется больше высококлассных специалистов по ряду приоритетных, востребованных в реальном секторе специальностей. Среди них – биотехнология, микробиология, электронное приборостроение, энергетика, химия, технология получения минеральных удобрений, разработка, обогащение полезных ископаемых, производство, переработка сельхозпродукции. Поэтому в нашем зале немало представителей естественных, технических и физико-математических наук.

Необходимо отметить успехи наших ученых-аграриев. Они достигли хороших результатов разработки в разработке современных средств борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений.

На нашей встрече присутствуют представители редких, но очень необходимых специальностей. Гуманитарную сферу здесь представляют юристы, социологи, экономисты, искусствоведы.

Кандидаты, доктора наук. Только в 2014 году интеллектуальная элита страны возросла на полтысячи человек. Учёные степени присудила Высшая аттестационная комиссия.

24 марта дипломы доктора наук и аттестаты профессора Александр Лукашенко вручил 19 талантливым учёным.

Кстати, есть и свои рекордсмены. Технические, медицинские, физико-математические науки. В аттестационной комиссии подсчитали: именно в этих сферах присуждается больше всего учёных степеней.

Григорий Мартинович, доктор биологических наук, доцент кафедры биофизики Белорусского государственного университета:

То, что мы изучали, посвящено проблемам обработки информации в живых системах на клеточном уровне. А это, соответственно, и новая биомедицинская технология, и, соответственно, новая сельскохозяйственная технология.

Учёная степень профессора медицинских наук теперь и у Василия Богдана. Автор более 250 научных работ и 36 патентов на изобретения. Впрочем, и про него самого уже можно книгу писать. В профессиональной биографии — путь от клинического ординатора до заместителя начальника факультета в белорусском университете. Всю жизнь Василий Богдан посвятил военной медицине. Неудивительно, что вновь о ней же разговор и с президентом.

Василий Богдан, доктор медицинских наук, заместитель начальника факультета по учебной и научной работе Белорусского государственного медицинского университета:

Военная медицина в Республике Беларусь активно развивается в тесном взаимодействии и интеграции с системой Министерства здравоохранения, при этом сохраняя свои уникальные особенности.

Александр Косинец, глава Администрации президента Республики Беларусь:

Интеграция военной медицины и Министерства здравоохранения — это крайне необходимо. В конечном итоге просто сохранятся военные госпитали, которые имеются, медицинская служба, но все это должно идти во взаимодействии. Не зная военную медицину, сегодня выпускнику высшего учебного заведения нельзя оказать квалифицированную помощь в какой бы ситуации он не находился.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Оптимизация затронула очень многие направления. Сейчас вы подобрались близко к нашему образованию, притом по всей вертикали образования: начиная от школы и заканчивая высшей школой и Академией наук. Очень много было предложений в плане оптимизации. Все-таки военную медицину объединить каким-то образом с гражданской и найти какие-то точки соприкосновения. Нам надо на государственном уровне посмотреть в плане оптимизации и интеграции всех систем медицинского обслуживания. Аккуратно, рубить с плеча не надо. Вооружить сначала всем необходимым.

Впрочем, речь 24 марта шла не только о военной медицине. Но и о военном образовании. Такие кадры готовят в белорусской Военной академии. Специализированные кафедры есть и в других университетах. Всего подготовка идёт в 8-ми белорусских вузах. Не раз отмечалось, что наша военная школа хорошо себя зарекомендовала. Обучаются у нас и иностранные специалисты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я вспоминаю много точек зрения, когда создавалась наша военная наука, когда речь шла о создании Военной академии нашей.

Наше военное образование достигло достаточно высокого уровня.

Об образовании, но уже в вузах гражданских, заговорил и Павел Саскевич. В его руках — вся Белорусская сельскохозяйственная академия. История этого учреждения образования насчитывает уже 175 лет. Свои наработки учёные вуза, конечно же, внедряют и в АПК. Вопросы сегодня возникают лишь к программой обучения специалистов в сельскохозяйственной сфере. Не хватает — банально — практики!

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Идея родилась как раз в Академии. Я ее высказал при посещении — чтобы уже со второго курса будущие специалисты сельского хозяйства «росли» в поле, на ферме. Реализовано ли это?

Павел Саскевич, доктор сельскохозяйственных наук, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии,:

Мы со 2-3 курса отправили 90 человек, которые имеют права, и они работают на весенне-полевых работах.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо больше работать на местах.

Лучше пусть они, столкнувшись с этой жизнью, уйдут со второго курса, если они почувствовали, что это не их, чем мы их будем 5 лет образовывать, а потом они уйдут.

Своё мнение на встрече мог высказать каждый. Звучали и предложения.

Андрей Новицкий, доктор физико-математических наук, доцент кафедры теоретической физики и астрофизики Белорусского государственного университета:

Такое предложение: чтобы максимально упростить процедуру признания научных степеней, полученных в зарубежных университетах.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам упрощаться здесь ни в коем случае нельзя, ибо вы просто получите себе партнеров и коллег, которые абсолютно не трудились, чтобы стать вровень с вами профессорами и докторами наук. То есть я сам создавал этот барьер, чтобы мы серьезно смотрели на тех, кто нам приезжает.

Больше часа открытого и конструктивного диалога. О настоящем и будущем белорусской науки. Встреча с представителями научной элиты страны получилась по-настоящему тёплой.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Поздравляю вас с этим значимым событием в вашей жизни. Это цель вашей жизни, вы посвятили себя этому нелегкому труду, вы достигли этой высокой цели.

Еще раз подчеркиваю: я готов с вами встретиться еще раз при вручении дипломов членов-корреспондентов Академии наук.

Спасибо вам за ваш труд! Успехов вам! Главное — здоровья!