Александр Лукашенко: Перед Беларусью стоит задача ускорить инновационное развитие экономики

Новости Беларуси. Белорусская интеллектуальная элита пополнилась новыми докторами наук и профессорами. Дипломы и аттестаты им 24 марта лично вручил глава государства во Дворце Независимости.

Перед Беларусью стоит задача ускорить инновационное развитие экономики. Подготовке научных кадров в нашей стране традиционно уделяется много внимания. Каждому четвертому исследователю еще нет и 35 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом, как отметил глава государства, нужно поддерживать только те исследования, которые имеют реальный экономический эффект.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня перед нами стоит задача ускорить инновационное развитие национальной экономики. Для этого требуется больше высококлассных специалистов по ряду приоритетных, востребованных в реальном секторе специальностей. Среди них – биотехнология, микробиология, электронное приборостроение, энергетика, химия, технология получения минеральных удобрений, разработка, обогащение полезных ископаемых, производство, переработка сельхозпродукции. Поэтому в нашем зале немало представителей естественных, технических и физико-математических наук. Важно то, что ваши разработки востребованы. Они находят практическое применение и используются при создании новых композиционных материалов, аппаратуры для передачи, приема, обработки информации, сверпроводниковой наноэлектроники, новых оптических элементов.

2015 год объявлен Годом молодежи. Государственная молодежная политика уже положительно повлияла на ситуацию в науке. В возрастной структуре наших научных кадров последних лет молодежь составляет четверть. Осуществляется постоянная поддержка молодых талантливых ученых. С 2010 по 2015 года стипендию Президента получили более чем полтысячи ученых.

Благодаря неустанному труду, уважаемые друзья, вы приобрели признание, уважение, авторитет не только в своих коллективах, но и в научном сообществе в целом. Поздравляя вас сегодня, хочу сказать, что я с величайшим удовольствием с течением некоторого времени вручил бы вам дипломы академиков, членов-корреспондентов Академии наук. Думаю, что у многих из вас, а, может быть, и у всех такие перспективы не так далеки.

В 2014 году почетное звание доктора и профессора в Беларуси получили около сотни ученых. Интеллектуальная элита страны пополнилась примерно на полтысячи кандидатов наук.

Наибольшее количество диссертаций защитили в техническом, медицинском и экономическом направлениях.

Андрей Зеневич, доктор технических наук, ректор Высшего государственного колледжа связи:

Мы используем наши разработки для защиты информации, передаваемой по оптическим волоконным линиям связи. Также разработки могут найти применение и в медицинской технике.

Наталья Киселева, профессор кафедры акушерства и гинекологии Витебского государственного медицинского университета:

Наши научные исследования способствовали тому, что в настоящее время снизился процент тяжелых гестозов в Республике Беларусь. И в последние десятилетия мы не имеем случаев материнской смертности, связанных с этим осложнением беременности. Не ради званий, не ради степеней, мы работаем для того, чтобы стоять на страже здоровья нашего населения.

Александр Джежоре, доктор технических наук, заведующий кафедрой теоретической и прикладной математики Витебского государственного технологического университета:

Вся современная наука связана с решением прикладных, в первую очередь, вопросов. Я занимался все время не разрушающими методами контроля электроемкостными. Это применяется во всевозможных датчиках контроля для диагностики, определения качества материалов.

Елена Самойлович, профессор, заведующий лабораторией вакциноуправляемых инфекция Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии:

Именно на основании научных разработок и строится наша система эпидемиологического надзора за инфекциями. Получение аттестата процессора из рук главы государства я рассматриваю не только как признание заслуг в той области, в которой я работаю, но также как стимул для дальнейшей активной работы.

Григорий Мартинович, доктор биологических наук:

То, что мы изучали, посвящено проблемам обработки информации в живых системах на клеточном уровне. А это, соответственно, и новая биомедицинская технология, и, соответственно, новая сельскохозяйственная технология. Путь достаточно тяжелый, 10 лет жизни работе были посвящены.