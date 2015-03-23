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В Беларуси принята в новой редакции Директива № 2 о мерах по дебюрократизации госаппарата

23 марта 2015 16:27
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Новости Беларуси. В Беларуси принята в новой редакции Директива № 2 о мерах по дебюрократизации госаппарата. Соответствующий Указ подписал глава государства.

В новой редакции – четкая установка на разрешение всех проблем и трудностей населения, в первую очередь непосредственно на местах.

Так, облисполкомам и Минскому горисполкому поручается организовать в каждом районе, в том числе на платной основе, предоставление населению различных услуг. Будет продолжена практика проведения каждую среду с 8.00 до 13.00 личных приемов граждан и каждую субботу с 9.00 до 12.00 прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная социальная политика # Государственная политика

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