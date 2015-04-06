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Александр Лукашенко 6 апреля принял с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана

06 апреля 2015 13:10
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Новости Беларуси. 6 апреля Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана. По итогам двух месяцев этого года подведомственные Управлению предприятия и организации сработали с положительной динамикой. К примеру, на треть увеличилась чистая прибыль, более чем на 20% возросла выручка от реализации товаров.

Говорили на встрече и о перспективах Управления на ближайшие годы. Глава государства поддержал предложение о создании в его составе новых предприятий, которые будут заниматься производством и переработкой мяса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере торговли

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