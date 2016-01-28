Новости Беларуси. Позитивный диалог с Парламентской ассамблеей Совета Европы. 28 января белорусская делегация в Страсбурге выступила перед депутатами ПАСЕ. Последние два года идет активная работа по восстановлению гостевого статуса Беларуси в парламентской ассамблее. Это даст официальному Минску возможность участвовать в дискуссиях на европейской арене: в рамках большинства комитетов Парламентской ассамблеи совета Европы.

Ее новый председатель Педро Аргамунт не раз затрагивал вопрос возвращения Беларуси спецприглашенного статуса. Однако для этого Минск должен пойти на уступки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Самосейко, руководитель делегации Национального собрания Беларуси по осуществлению контактов с парламентской ассамблеей Совета Европы:

Согласно резолюции Совета Европы от 23 июля от 2009 года, статус спецприглашенного Республике Беларусь может быть возвращен только при условии отмены либо введении моратория на смертную казнь. Мне кажется, что мы находим больше точек соприкосновения. Вполне возможно, что члены Парламентской ассамблеи Совета Европы где-то в душе сожалеют, что имеет место такая резолюция. Однако в настоящее время она имеет место быть, и они намерены дожидаться от Беларуси тех условий, которые были в ней заложены.