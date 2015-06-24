Новости Беларуси. Патриарх Кирилл по итогам визита в Беларусь направил благодарственное письмо митрополиту Павлу. Предстоятель Русской православной церкви выразил признательность духовенству и верующим за гостеприимство, оказанное во время его пребывания на белорусской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Патриарха, он искренне рад тому, что принял участие в памятных мероприятиях, а также в открытии Духовно-образовательного центра Экзархата.

Владыка Кирилл высоко оценил итоги встречи с президентом Александром Лукашенко, а также с архиереями Белорусской православной церкви, – отмечается в письме.