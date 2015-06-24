«Стремительный орел — 2015»: активная фаза белорусско-китайских военных учений началась под Брестом

Новости Беларуси. «Стремительный орел – 2015» набирает скорость в борьбе с терроризмом. Под Брестом стартовала активная фаза совместных белорусско-китайских военных учений. Спецподразделения двух стран отрабатывают подготовку и ведение антитеррористических операций. По легенде сегодня экстремисты захватили стратегический объект с персоналом. Напомним, о проведении совместных учений ранее договорились лидеры двух стран. С тех пор подобные тренировки проходили уже дважды.

Юлия Бешанова, СТВ:

В финальной стадии учений все события максимально приближены к боевым. По легенде группа террористов захватила газораспределительную станцию. Совместными усилиями белорусских и китайских десантников ее нужно освободить.

Сценарий белорусско-китайских учений напоминает сюжет боевика: обнаружив террористов, начальник караула стратегического объекта поднимает по тревоге свое подразделение и запрашивает помощь белорусско-китайского соединения.

Шквалистый минометный огонь, БТР и мощная поддержка с воздуха — условные противники отступают под натиском десантников двух стран. Кстати, каждое подразделение на этих учениях — смешанное. Такую слаженность действий белорусских и китайских военных отрабатывали в течение 10 дней.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь:

Самое главное, что военнослужащие и китайские, и наши способны выполнять боевые задачи в составе сводного подразделения. Языковой барьер уже не существует. Там, где военнослужащие не могут словами объяснить, есть четкая система знаков, которая позволяет им выполнять те задачи и совместно отрабатывать вопросы.

Переправа — следующий экзамен на сплоченность. Продолжение боевого эпизода на воде: небольшой отряд террористов отступает. Бойцы разведгруппы впервые в полной экипировке преодолевают водную преграду и «ввязываются» в бой с неприятелем.

В совместных белорусско-китайских антитеррористических учениях принимают участие 160 человек: по роте от каждой страны. Главная задача борьбы с условным противников — отработать реальные боевые навыки, которые необходимы для действий в многонациональных подразделениях.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Самое главное в этих совместных тренировках, несмотря на то что Беларусь и Китай довольно удалены друг от друга, конечно, это обмен опытом. Потому что тот опыт, который нарабатывается в условиях боевой подготовки одной армии, в условиях боевой подготовки другой армии и вот это — посмотреть, пощупать, перенять, выбрать лучшее — это самое главное в этих совместных тренировках.

Ли Чуньчао, заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая:

Благодаря отличной организации и высокой подготовки белорусской стороны, совместная тренировка принесла ожидаемые результаты. Можно сказать, что нынешнее учение — важное звено для укрепления сотрудничества между армиями наших стран в рамках договоренности, которые достигли лидеры Беларуси и Китая о создании всесторонних отношений и стратегического сотрудничества. Мы с нетерпением ждем возможность еще раз совместно провести учения.

Завершающий этап учений «Стремительный орел-2015» пройдет 25 июня. Китайские и белорусские десантники выполнят ночные прыжки с парашютом, будут решать задачу по поиску неприятеля в лесу. К слову, белорусские и китайские военные на полигонах встречаются уже в третий раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.