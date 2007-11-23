Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Могилевскую область

В центре внимания главы государства - выполнение данных им ранее поручений.

В Беларуси к концу 2009 года должно быть создано полноценное вагоностроительное производство. Такое поручение сегодня дал правительству Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Могилевский вагоностроительный завод.

Глава государства совершил рабочую поездку в Могилевскую область. Она началась с торжественной церемонии закладки капсулы с посланием будущим поколениям в фундамент строящейся Могилевской городской ратуши.

По окончании церемонии Александр Лукашенко пообщался со студентами могилевских вузов. В частности, он рассказал о новых подходах к выделению льгот.

Затем глава государства посетил филиал БелАЗа - автомобильный завод имени Кирова, а также Могилевский вагоностроительный завод.

"В ближайшее время на мировых рынках прогнозируется дефицит вагонов, и мы должны ускорить темпы развития своего вагоностроения, чтобы ни от кого не зависеть", - подчеркнул Александр Лукашенко во время пребывания на предприятии.

Президент отметил, что не видит объективных причин, из-за которых темпы развития завода столь медленные. Александр Лукашенко потребовал от правительства оказать всяческое содействие, в том числе в части проектирования нового завода.