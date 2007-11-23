Кабинет министров Украины сложил свои полномочия

Кабинет министров Украины в соответствии с Конституцией страны сложил свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой VI созыва. Об этом заявил премьер-министр Украины Виктор Янукович сегодня на первом пленарном заседании первой сессии парламента в Киеве. Согласно законодательству, все члены правительства во главе с премьер-министром исполняют свои обязанности до избрания нового Кабинета министров, который должен быть сформирован в течение 60 дней после отставки предыдущего.