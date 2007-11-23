Пограничники Беларуси, России и Украины подвели итоги совместной работы за 2007 год

В рамках самой масштабной операции "Граница - 2007" стражи порядка трех стран пресекли деятельность крупной международной преступной группы. Задержали ее организаторов и выявили каналы незаконного перемещения лома черного и цветного металлов. Также белорусский погранотряд вскрыл нелегальный канал транзитной миграции в Литву и Польшу. Серьезная работа проделана и с пресечением наркотраффика из Западной Европы в Беларусь и Россию.