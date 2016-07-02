Белорусы на Олимпиаде-2016 в Рио: уникальная одежда для 136 спортсменов и отсутствие статуса «турист»

Заслуженные люди Беларуси получили государственные награды накануне Дня Независимости. А кто претендует на медали олимпийской пробы? И в какой форме предстанут наши спортсмены в Рио-де-Жанейро? Не в белых штанах, как мечтал пройдоха Остап Бендер. И планов авантюрных, бендеровских, никто не озвучивает. Но все же, на что рассчитывают белорусские спортсмены и чего ждать зрителям от первой олимпиады в Южной Америке, узнавал наш корреспондент Евгений Пустовой.

А вот белорусы не будут в белых штанах. Из олимпийской картины мира наши спортсмены выделятся спортивной формой. И не только одежды, – надеется вся страна.

Бирки Юлии Латушкиной на платьях и костюмах известных российских поп-див. Теперь и олимпийский гардероб по лекалам именитого дизайнера.

Юлия Латушкина, дизайнер, разработчик олимпийской формы:

Я горда тем, во-первых, что наше государство пошло на это. Сделали свое обращение к художнику. Все заметят в этой форме, она не деловая все-таки, она деловая-спортивная.

Спортивную форму всей олимпийской сборной оценил Президент. Александр Лукашенко сам в отличной форме и постоянно следит за содержанием и развитием спортивной отрасли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для спорта, и, в первую очередь, спорта высших достижений в нашей стране делается все необходимое. Не думаю, что кто-то может встать и сказать, что не хватило каких-то средств, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Максимально четко расскажите, с чем мы едем в Бразилию и есть ли еще нерешенные вопросы, которые следовало было бы решить за эти полтора месяца до начала Олимпиады.

Президенту докладывают: на финансировании не экономили, в самые смелые эксперименты тренеров не вмешивались, планов по медалям не ставили. Но власти вкладывают немалые деньги в спорт, а белорусы закономерно ждут.

Олимпийский лозунг «Быстрее. Выше. Сильнее» взят из латинского изречения. Так вот, третий призыв – «Фортиус» – означает не только физическую силу, но и моральную – стоять до конца. А храбрость, как известно, и города берет. И даже те, что стали олимпийскими столицами.

Максим Рыженков, первый вице-президент НОК Беларуси, помощник Президента Республики Беларусь по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма:

Здесь все в руках прежде всего их ближайших советников. Это тренеров, психологов команды, которые должны спортсменов именно настроить на тот здоровый патриотизм, найти для них достойные слова, которые позволят их именно мотивировать на тот высокий результат. Они должны просто прийти на финишную черту и при этом сказать, что он почти умер. Вот тогда действительно эти медали у нас будут.

Максим Рыженков – самый высокий спортивный чиновник в буквальном смысле – курирует баскетбольную федерацию. Поэтому с особой гордостью акцентирует внимание на баннер за его спиной. Это билет женской сборной по баскетболу в Рио. Его наши девушки «купили» своим потом и настойчивостью. Не торговаться на кабы да авось должны все участники сборной.

Самое внушительное количество спортсменов в Рио из Беларуси в легкой атлетике – 37 человек. Также за честь Синеокой поборются 22 гребца, женская команда по баскетболу, 8 тяжелоатлетов, столько же пловцов. Всего же на XXXI Олимпийских играх нашу страну будут представлять 136 спортсменов в 25 видах спорта.

Сергей Макаренко – первый белорус – олимпийский чемпион. В 1960 году он и гомельчанин Леонид Гейштор в советскую копилку принесли «золото». К спортивному Олимпу Макаренко добрался, вернее, доплыл всего-то за пять лет тренировок. Советские спортсмены под себя никогда «не гребли».

Сергей Макаренко, первый олимпийский чемпион Беларуси:

Тогда было больше энтузиазма, а сейчас больше прагматизма. Нужно выступать не за деньги, а за родину. Вот это самая главная идея.

Вообще-то Синекой везет на гребцов. Круговорот побед не вскружил голову и братьям Богдановичам. Они хотя и олимпийские чемпионы, но скромные и тренируются на обычной спортивной базе недалеко от Минска.

Приобщиться к подготовке олимпийцев удалось и корреспонденту «Картины мира». Вывод журналиста: ноша к победе нелегка. А замечание – свое весло для гребцов, как и рубашка – ближе к телу.

Как важны мелочи, тренер олимпийского дуэта объясняет буквально на пальцах.

Кстати, воды Бразилии для каноэ родные. Правда, теперь плавучее средство не из бука, а карбоната. И весят легче – по 16 кг. Но нагрузка та же. Взмахнул весло – считай, полцентнера поднял.

Александр и Андрей Богдановичи, олимпийские чемпионы, члены олимпийской сборной Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ:

После чемпионата Европы мы сейчас эту неделю откатываемся: аэробные нагрузки с собственным весом. Следующие недели уже будут более напряженные, более тяжелые. После Дня Независимости пойдем в бой.

К подготовке спортсменов интерес всей страны. Даже эта утка-селезень внимательно следит за олимпийским размахом Богдановичей.

Самое важное – это настрой. Соленая вода Рио должна стать легкой и принести сладкую победу. Об оптимистическом настроении говорит и Президент. Эта поездка – не каникулы, а настоящий экзамен четырехлетия. Александр Лукашенко акцентирует: в Рио должны лететь только те, кто вырос из штанишек олимпийских туристов до претендентов на лавровые венки Олимпиады.

Александр Лукашенко:

Надо понимать, что «туристов» мы в Бразилию не повезем. Все мы понимаем, что на Олимпиаде слабых соперников не бывает. С каждым годом все сложнее завоевывать медали. Но это не повод для оправданий. Если мы видим, что шансов нет, позорить страну и тратить народные деньги не нужно.

Месседж Олимпиад древности – нести мир, а посыл Игр современности – открывать себя миру. В эру колесниц состязания останавливали войны, в век космических шатлов – олимпийский огонь разжигает противостояние между государствами и подогревает интерес к странам-победительницам.

Александр Лукашенко:

Спорт – это большая политика. Вы видите, что происходит сейчас, какая идет борьба. Имейте в виду, что не должно быть ситуации, когда на исходе выступления в Бразилии или через восемь лет опять начнут отбирать медали. Если мы этими допингами баловались или занимались, то мало не покажется. Но я абсолютно за чистоту спорта. Крупные государства, огромные государства всегда найдут возможность нас в этом вопросе переиграть. Если чистый спорт, у нас возможностей больше завоевать медали.

Олимпийские игры всегда требовали отдачи. Правда, теперь вместо вымышленных богов на алтаре поклонения – международный имидж, ради которого готовы любыми способами принести в жертву репутацию соперников.

В бой идут все средства. Даже те, которых в лабораториях не выявить.

Шутка ли, но небывалый успех китайцев в Пекине некоторые тренеры ассоциировали с мифологическим подтекстом. Может, это были лишь отговорки? Но за карнавальным лоском Южной Америки тоже могут скрываться происки местных шаманов.

Но и это белорусы предусмотрели. Чтобы сохранить внутреннее спокойствие спортсменов, модный кутюрье проштудировала древний опыт ткачих Полесья.

Юлия Латушкина:

Каждая полосочка, каждый элемент что-то значит. Конечно, что-то закодировали.

По форме спортивная форма модная, а по содержанию – с сакральным смыслом и аутентичной энергетикой. Эти крючки и линии радуют глаз и сохраняют от сглаза.

Дизайнеры впервые предусмотрели даже мелочи. Чехлы для одежды, девайсов и сумки в одной стилистике. Олимпийский гардероб состоит из 23 вещей.

Президент лично дает поручение: олимпийский эксклюзив – в тираж.

Александр Лукашенко:

Эта форма должна быть в свободной продаже. Чтобы каждый человек, если у него есть желание, мог купить эту одежду и тем самым приобщиться к Рио и, вообще, к спорту.

Одежда для спортсменов на любой самый не спортивный размер. Шьют ее на белорусских предприятиях, поэтому хватит всем.

В эти предолимпийские дни в форме каждый универмаг столицы. То, что раньше было доступно только для спортсменов, теперь может купить любой белорус. Рубашка-вышиванка, майка с победным призывом «Беларусь, вперед!» и даже деловой костюм.

Отрадно, что ткани натуральные, сделанные в Беларуси, а на них орнамент нашего государственного символа – флага. Впрочем, такие цвета даже на пуговицах.

Сама презентация спортивной формы состоялась в зале олимпийской славы Беларуси.

Напутствие Президента: выделяться в Рио не только своей спортивной формой, но и физической. Как говорится, по одежке встречают, а по медалям провожают.