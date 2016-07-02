Парад в День Независимости в Минске: как готовятся к демонстрации и что увидят белорусы и гости страны 3 июля

Центральным событием Дня Независимости станет военный парад. Президент Лукашенко будет его принимать как верховный главнокомандующий. Сотни тысяч людей собираются, чтобы своими глазами увидеть это красивое и патриотичное зрелище. И телеканалы организуют 3 июля трансляцию.

В 2015 году на параде было представлено новое белорусское оружие – «Полонез». Но тогда это была еще «девственная» система залпового огня. Теперь «Полонез» – испытанный. Буквально накануне парада ракетный комплекс доказал свою надежность и силу. Как готовятся к демонстрации военной мощи и чем еще порадуют белорусов и гостей страны 3 июля, узнавала наш корреспондент Алена Сырова.

Скоростные Як-130 и Миг-29, тяжеловесные гиганты Ан-26 и Ил-76. И еще более четырех десятков «крылатых» разных по весу, скоростям и назначению. В 10 метрах друг от друга они пролетят парадным строем 3 июля над проспектом Машерова. Накануне у авиаторов была генеральная репетиция – в полном составе пролетели над Минском.

Для кого-то семитонный штурмовик Як-130, а для кого-то – просто «воробушек». Александр Федоренко за штурвалом почти четверть века, но по-прежнему ощущает волнение перед вылетом. Раз за разом он обходит своего крылатого товарища, проверяя готовность, и ласково похлопывает по фюзеляжу. Есть здесь и свои приметы. Например, женская рука и крыло самолета не сулят хорошего полета.

Александр Федоренко, заместитель командира 116-ой ШАБ Вооруженных Сил Республики Беларусь:

350-500 км/ч. Как мы летим сейчас на параде. Это вызывает определенные сложности. Сами понимаете, за одну секунду самолет пролетает достаточно много. Поэтому ювелирность пилотирования в этом и заключается – выдержать эти 10 метров.

На часах 10.15. Самолеты уже выстроены в боевом порядке на взлетно-посадочной полосе. Четверка Су-34 – гости из России – вылетают с аэродрома Брянской области и примкнут к парадному строю уже в воздухе.

Тренировочный полет ничем не отличается от того, который зрители увидят 3 июля с трибун на параде.

Дни и ночи тренировок. 3,5 тысячи человек, или 18 так называемых коробок размером 10 на 15. Еще задолго до Дня Независимости к репетициям приступили и на земле, чтобы в парадном строю шагать на расстоянии ладони друг от друга абсолютно синхронно.

Кадеты, курсанты, офицеры, десантники, пограничники, бойцы МЧС, а также гости из России. Гордо несет знамя сил специальных операций старший лейтенант Юрий Одинец. Два года назад он закончил Военную академию и сегодня служит в Брестском гарнизоне.

Юрий Одинец, командир взвода снайперов гвардии Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Среди родственников у меня военнослужащих нет. Я первый, но, дай Бог, не последний.

В четвертый раз у стелы «Минск – город-герой» торжественным маршем пройдет парадный расчет 76-й дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России. Именно она принимала участие в освобождении Беларуси в составе 1-ого, а затем и 2-ого Белорусских фронтов.

Третьим во второй линейке чеканит шаг Роман Лавренов. Для него парад в белорусской столице имеет личную ценность.

Роман Лавренов, командир парашютно-десантного взвода Вооруженных сил Российской Федерации:

Моя мать родом из Беларуси, из Оршанской области. Так что частично течет белорусская кровь.

Колонна с боевой техникой пройдет после пеших расчетов. Начищенные до блеска сапоги и четкий чеканный шаг сменит гул колес и гусениц. Полторы сотни боевых единиц военной техники старого и нового образца тщательно тренировались держать строй.

Основные репетиции проходили в вечернее время. На трибунах не было свободных мест. Во главе механизированной колоны – легендарный танк Т-34, который 72 года назад первым прорвался в тогда еще оккупированный Минск.

А это гордость белорусского военпрома – «Полонез». Аналогов в СНГ ему нет. Реактивная система залпового огня способна поражать до восьми целей одновременно на расстоянии в 200 километров. Притом погрешность минимальная – 30 метров. Такими результатами не может похвастаться даже российская разработка «Торнадо-С».

Совсем не музыкальная канонада «Полонеза» прозвучала меньше месяца назад на полигоне в Гомельской области. Боевые пуски проходили над территорией сразу трех областей. Тогда белорусская разработка с ювелирной точностью поразила цель, приземлившись в полутора метрах от заданной точки. Сегодня «Полонез» – действительность белорусской армии, которая оставила позади своих предшественников и конкурентов.

Андрей Липский, начальник расчета боевой машины «Смерч»:

Вообще, «Смерч» считался вторым оружием после ядерного. Я думаю, что он и сейчас не утерял свои возможности. Сравнивая с «Полонезом», мы только в дальности проигрываем, потому что стреляем на максимальную дальность в 70 км, а «Полонез» – 200, а то и больше.

Темп в 125 шагов в минуту 2,5 сотни музыкантов сводного оркестра будут задавать пешим колонам.

Они же будут аккомпанировать и роте почетного караула во время семиминутного плац-концерта. Чтобы виртуозно и легко вращать четырехкилограмовый карабин, каждый из 112 армейцев ежедневно тренеруется по восемь часов. Но результат, определенно, того стоит.

Ежедневно тренировались не только военные, но и гражданские. В 2016 году несколько изменили формат. В завершении парада – массовый номер и премьера песни, написанной специально к Дню Независимости.

Музыка будет сопровождать белорусов 3 июля в течение всего дня во всех уголках нашей страны. А в Минске центром гуляний станет площадка у стелы и Музея Великой Отечественной войны. В девять вечера здесь стартует гала-концерт «Беларусь, я люблю цябе». И, по-традиции, ровно в 22.50 белорусы споют гимн вместе всей страной. А ярким завершением Дня Независимости станет красочный салют. В 2016 году его можно будет наблюдать из шести точек.

Андрей Ванюшин, командир командного батальона военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Все залпы на стеле осуществляются в автоматическом режиме и под музыку. 3 июля, День Независимости, поэтому всегда либо начальный залп, либо конечный всегда делаем в цветах государственного флага. Будет очень красиво.

Салютная установка может самостоятельно запустить огненную феерию в небо. Тем не менее заряжают ее в ручную. Для начала шарообразный фейерверк весом около трех килограммов опускаем в так называемую «квартиру».

Олег Малашенко, начальник патруля - начальник расчета патрульной роты командного батальона военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Можно даже сказать, когда именно ваш шарик полетит. Это будет 10-я минута, предпоследний залп. Шарик, который примерно будет справа.

Всего же в ночное небо в главный праздник страны вылетят 2,5 тысячи зарядов. Организаторы обещают, что зарядов праздничного настроения хватит еще надолго.