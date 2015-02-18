Александр Лукашенко: Проблему Дебальцево можно решить в течение суток

Новости Беларуси. Проблему Дебальцево можно решить в течение суток. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

У Беларуси есть не только инициатива помочь урегулировать конфликт в Украине, но и конкретный план по выводу солдат через коридор на нашу территорию.

Глава государства обратил внимание на то, что Беларусь старается сыграть свою роль в урегулировании конфликта и больше действует непублично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наша роль определенная, но не публичная. Вы знаете, что порой непубличные мероприятия, непубличная позиция государств важнее, чем некий пиар.

Сегодня очень серьезная ситуация после минских соглашений в направлении Дебальцево. Это уже населенный пункт, который звучит во всем мире. И коль вы затронули эту тему, я вам могу просто сказать: Беларусь могла бы сыграть большую роль в урегулировании этого конфликта, если бы стороны, вовлеченные в конфликт, этого хотели.

Кстати, по Дебальцево. Мы сегодня предложили украинской стороне и другой стороне, вовлеченной в этот конфликт, что его можно решить, эту проблему Дебальцево, в течение суток, если этого захотят Украина, Россия, Донецкие и Луганские Республики. Мы готовы не просто быть посредником, а достойно прекратить этот конфликт в районе Дебальцево и вывести всех военнослужащих Украины оттуда под наши гарантии, что они больше никогда воевать не будут. И если кого-то напрягает то оружие, которым обладают сегодня военнослужащие Украины, окруженные в Дебальцево, мы готовы принять на территории Беларуси это оружие. Но это нужно одобрение этих сторон. Если для них является приоритетом жизнь тысяч ни в чем не повинных, окруженных там людей, то мы готовы это сделать в течение суток. Но это зависит от них. Это один из конкретных примеров направлений, в которых сегодня надо действовать. Но вы должны знать, что там очень много разных интересов. Отсюда и разные подходы.

Сума Чакрабарти, президент Европейского банка реконструкции и развития:

Я очень признателен Беларуси за важную роль, которую страна играет в процессе урегулирования ситуации в Украине. Это является самым важным вопросом в регионе. Он оказывает очень серьезное влияние как на экономику, так и политику. Банк очень ценит роль, которую играет белорусская сторона.

Между тем появилась уже первая реакция на предложение Александра Лукашенко. В частности, полпред самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о готовности принять любое предложение, в том числе и содействие со стороны Беларуси, которое позволит сохранить жизни мирных жителей.