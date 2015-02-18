На юго-востоке Украины со стороны ополченцев 18 февраля начался отвод военной техники

Новости Украины. Дебальцево сейчас остается единственным очагом конфликта. Однако предпринимаются все усилия, чтобы остановить там боевые действия.

На юго-востоке Украины 18 февраля начался отвод военной техники. Пока сообщается о начале этой процедуры только со стороны ополченцев, однако, по некоторым данным, силовики также готовятся увести тяжелое вооружение от линии соприкосновения.

Как долго продлится отвод техники, пока неизвестно. Однако многие эксперты называют это одним из наиболее важных шагов на пути к миру.

Между тем Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку минских договоренностей по решению украинского кризиса. Проект резолюции, предложенный Россией, призывает соблюдать режим прекращения огня и урегулировать ситуацию мирным путем.

Пока же перемирие на Донбассе в целом соблюдается. Об этом заявили представители обеих конфликтующих стороны – официального Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Улучшение ситуации в регионе отмечают и международные наблюдатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.