Александр Лукашенко: Проблемных вопросов в отношениях Беларуси и США меньше, чем сближающих факторов

Новости Беларуси. Беларусь была и будет заинтересована в поддержании с Соединёнными Штатами полноценного сотрудничества. Об этом сегодня, 3 августа, заявил глава государства на встрече с американскими конгрессменами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Александр Лукашенко, последнее время контакты между странами значительно активизировались, постепенно растёт и товарооборот. Прежде всего, благодаря белорусскому экспорту. Несмотря на наличие некоторых политических разногласий, стороны также готовы сотрудничать в области инвестиций и производственной кооперации. То, что между странами наметились определённые положительные изменения, подтверждает и нынешний визит делегации американских конгрессменов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы очень ценим поддержку наших инициатив в Организации Объединенных Наций, готовность Штатов содействовать присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации. Продолжается взаимодействие между белорусскими и американскими правоохранительными органами, налаживаются межрегиональные связи, развивается сотрудничество в области науки, культуры, образования.

США для нас - многообещающий торговый партнер и инвестор, и мы это не скрываем. Мы заинтересованы в получении доступа белорусских производителей к платежеспособному, емкому американскому рынку. Взаимно готовы сделать все для того, чтобы комфортно было работать вам здесь, в Беларуси. Мы заинтересованы в привлечении инвестиций, развитии производственной кооперации, получении кредитных ресурсов.

Американские корпорации проявляют к Беларуси нарастающий интерес. В том числе с определенными преимуществами, которые дают создание Таможенного союза и нашего участия в Евразийском экономическом союзе.

Сегодня в Беларуси работает около 400 предприятий с американским капиталом. Однако уверен, что потенциал нашего экономического сотрудничества значительно больше.

Я хочу, чтобы вы знали: мы абсолютно ничего не скрываем от вас. Все, что вы желаете увидеть в Беларуси, та возможность, которая будет вам предоставлена, позволит составить целостное впечатление о нашей стране. Я бы вас попросил, чтобы вы свои замечания нам высказали. Мы не любим, когда нас толкают в спину, мы никогда не согласимся с тем, когда нам навязывают силой какую-то волю. Но мы хорошие ученики. Если вы нам предложите варианты, которые будут продвигать нашу страну к суверенитету, большей независимости, если вы нам предложите варианты, которые будут улучшать жизнь белорусского народа, мы будем вам очень благодарны и немедленно возьмем их на вооружение.

Несмотря на наличие некоторых разногласий в политической сфере, я уверен, что проблемных вопросов, которые нас разделяют, меньше, чем сближающих положительных факторов.

Дана Рорабакер, член Палаты представителей конгресса США от штата Калифорния:

Это первый визит за многие годы. Период паузы затянулся. Мы должны были обмениваться визитами чаще. Я надеюсь, что нынешний приезд – первый из многих, которые откроют нам новые возможности для двусторонних взаимоотношений. Я действительно рад тому, что смог увидеть. Все говорит о том, что было сделано для народа. Я надеюсь, что у вас еще много вещей, которыми можно гордиться, и что у наших стран есть много сфер для сотрудничества.

Соединённые Штаты – один из ведущих инвесторов в экономику Беларуси. Только за прошлый год в Синеокую поступило почти 70 миллионов долларов американских инвестиций.

Значимым событием для двустороннего диалога стало проведение в сентябре прошлого года в Нью-Йорке Белорусского инвестиционного форума. Тогда он собрал более сотни американских компаний. Наша сторона была представлена правительственной делегацией и руководителями ведущих отечественных предприятий-экспортёров.

На тему сотрудничества уже в космической сфере американские конгрессмены выразили желание пообщаться с белорусскими учеными. Во второй половине дня они посетят академию наук. Здесь делегация ознакомится с последними разработками на специализированной выставке.

В программе визита также переговоры в Нацбанке и внешнеполитическом ведомстве нашей страны.