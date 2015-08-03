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Контактная группа обсудит демилитаризацию Широкина и особый статус Донбасса в Минске 3 августа

03 августа 2015 10:58
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Новости Беларуси. В Минске началась встреча координаторов подгрупп контактной группы по Украине. Об этом сообщили в МИД Беларуси. За круглым столом в Президент-отеле собрались представители ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сегодня также запланирована встреча трехсторонней контактной группы. Пройдут они, как и прежде, в закрытом для прессы режиме. В повестке дня –ситуация в Широкино, отвод вооружений и особый статус Донбасса.

Между тем, несмотря на регулярные переговоры и контактной группы, и ее тематических подгрупп, договориться по основным моментам все же не получается. Поэтому представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР предложили не разъезжаться до тех пор, пока не стороны не придут к компромиссу хотя бы по одному из центральных вопросов.

Переговоры проходят на фоне обострившейся ситуации на Донбассе. Там не прекращаются обстрелы. В Горловке под огнем оказались мирные кварталы, центральная подстанция. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. В самом Донецке при штурме серьезно ранены два мирных жителя, в том числе и ребенок.  Всего за минувшие сутки режим перемирия нарушен около сорока раз. 

В Министерстве иностранных дел нашей страны отметили, что в Минск со своей стороны готов сделать все для успешного проведения встречи. И что такое заседание в случае реализации предложения «станет не первым переговорным марафоном в белорусской столице».

# Контактная группа

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