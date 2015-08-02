Выборы Президента Беларуси-2015: как проходит сбор подписей в деревнях и в чем главное отличие этого процесса от города

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается сбор подписей восьми инициативными группами, зарегестрированных Центризбиркомом, за выдвидение кандидатов в Президенты. Корреспондент СТВ Александр Добриян поехал в глубинку, чтобы увидеть, как там идет агитация и насколько активны сельские жители в выражении своей гражданской позиции.

Лето на селе – пора жаркая: поле, огород, хозяйство. Поэтому любой повод собраться превращается в праздник. В агрогородке Красное, узнав о вечернем пикете у магазина, силами местной самодеятельности и музыкальной школы за пару часов организовали настоящий концерт.

Юлия Галушкина, учительница ГУО «Красненская детская школа искусств»:

Когда мы узнали, что в нашем агрогородке будет пикет, мы с удовольствием решили сделать с ребятами нашей музыкальной школы концерт, чтобы поднять настроение.

Односельчане инициативу восприняли на ура. Те, у кого с собой не оказалось паспорта, дожидались антракта, чтобы сходить домой за документом.

Людмила Барабанова, член инициативной группы Александра Лукашенко:

Мне легко работать. Посмотрите: погода радует, солнышко, хотя дождь передавали. Много детей, много взрослых, много пожилых. Конечно же, праздник.

С момента начала сбора подписей в Красном этот пикет первый. Другие инициативные группы сюда пока не добрались. Хотя всех обещают встретить одинаково радушно. Люди здесь гостеприимные.

Виктор Александров, заместитель председателя сельского исполнительного комитета агрогородка Красное:

Думаю, что активность инициативных групп нужна, потому что люди хотят участвовать в таких мероприятиях. Люди будут активно участвовать в пикетах и других инициативных групп.

Молодой инженер Владимир Сыс живет в Гомеле, однако собирать подписи за своего кандидата поехал на малую родину. Первая подпись в листе мамина, да и дальше все сплошь знакомые.

Владимир Сыс, член инициативной группы Александра Лукашенко:

Многие меня знают, поэтому, когда захожу, говорят, что я местный. Поэтому и доверия больше, приглашают в дом, предлагают чая попить, расписываются.

Владимир признается: времени на общение по душам уходит немало. За неделю работы в таком режиме собрал чуть больше полусотни подписей.

Виталий Герасименко, житель деревни Еремино:

Я пенсионер, все время дома, а вы первые пришли. И вообще я не видел никогда, чтобы здесь ходили, кто-то собирал подписи.

Его миссия – дать односельчанам возможность проявить свою активную гражданскую позицию. И они этой возможностью с удовольствием пользуются.

Неделя отпуска на малой родине для Владимира пролетела незаметно. В последний день отдыха парень договорился о проведении пикета у проходной предприятия, где сам же и работает.

За обеденный перерыв Владимир собрал столько же подписей, сколько за все предыдущие дни хождения по сельским улочкам, однако, уверяет, что ни на минуту не пожалел о том, как провел отпуск.

Владимир Сыс, член инициативной группы Александра Лукашенко:

Активная позиция всегда активная. Надо чем-то заниматься, всегда просвещаться, к чему-то стремиться и идти. Это, считаю, очень хорошо, это пригодится в жизни, это общение с людьми. Если я поддерживаю человека, значит ему помощь оказываю. Поэтому это всегда, мне кажется, идет в плюс человеку.

В это же время в соседнем Ветковском районе за своего кандидата собирают подписи Максим и Валерия. Молодые люди едут в ближайшие деревни после работы. Вечер – лучшее время для сбора подписей методом «от дома к дому».

На этом этапе агитации места нет. Но сельские жители живо интересуются всей доступной информацией. Политическая активность на высоте. Правда, зачастую показать свою гражданскую позицию нет возможности: на Гомельщине за подписи в глубинке борются инициативные группы лишь нескольких претендентов в кандидаты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Максим Семененя, член инициативной группы Виктора Терещенко:

Особенности большие: в городе в одном месте скомпоновано, можно много подписей сразу собрать. В деревню ты приезжаешь, а люди чем-то заняты, кто-то на огороде. И люди на селе более скрытые. Они в себе. «А зачем? А мы уже голосовали». Им нужно долго объяснять. У нас же страна выбирает, поэтому по селам тоже нужно работать. Вы согласны?

Как показывает практика, поддержать на этом этапе политической кампании сельские жители готовы самые различные кандидатуры. Вопрос только в том, кто готов обратится за их поддержкой.