Белорусские парламентарии завершают сессию. Каковы итоги?

Новости Беларуси. 11 октября в Овальном зале Дома правительства пройдет заключительное совместное заседание обеих палат. За время работы четвертый созыв принял 428 законов, в том числе три кодекса.

Палата представителей четвертого созыва выполнила стоящие перед ней задачи. Принципиально новые решения были приняты в сфере либерализации экономических отношений, оптимизации налогового законодательства, повышения устойчивости финансовой сферы. Пристальное внимание парламентарии уделили созданию более комфортных условий для ведения бизнеса, инвестиционной и инновационной деятельности. Один из главных проработанных финансовых документов - проект республиканского бюджета на 2013 год.

Александр Антоненко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Создаются резервные фонды, которые будут служить определенной подушкой безопасности для того, чтобы обеспечить первоочередные задачи. В общем, я хочу сказать, что он был проработан достаточно хорошо и полно, поступил ряд замечаний ко второму чтению. Но они носили в основном редакционный характер.

Серьезная работа проделана по модернизации правовой базы здравоохранения, завершена кодификация законодательства в образовательной сфере. В социальной - приоритетами стали вопросы усиления господдержки семьи, защиты материнства и детства.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Если бы сегодняшняя ситуация была. Сегодня у нас бюджет прожиточного минимума – 843 тысячи. Вот это пособие по уходу за ребенком. Поэтому в сегодняшних условиях на первого ребенка было бы приблизительно 1 млн 200 тысяч, на второго – 1 млн 400 тысяч. Чем больше будут расти заработные платы, соответственно, будет возрастать и пособие.

Что касается международной деятельности, то ключевыми направлениями было укрепление Союзного государства, формирование правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства. Белорусская сторона получила статус наблюдателя в Межпарламентской ассамблее АСЕАН. Существенно расширена география взаимодействия, в том числе это касается Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и арабских стран. Соглашения о сотрудничестве подписаны с парламентами семи стран.

Первая сессия нового - пятого созыва Палата представителей начнет свою работу 18 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.