Александр Лукашенко британским СМИ: Демократия, как в Америке, которая убивает за пределами страны миллионы людей, нам неприемлема!

Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня дал интервью сразу двум известным британским средствам массовой информации. Президент пообщался с журналистами ежедневной британской газеты «Independent» и телеканала «BBC». В ходе беседы рассматривались самые разные аспекты международной политики и национальных приоритетов Беларуси. В центре внимания были также взаимоотношения с Россией, оценка прошедших парламентских выборов, особенности личной жизни Главы государства. В общей сложности журналисты задали более 60 вопросов, а интервью длилось порядка 4 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чаще других возникала тема проблем современной демократии.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Я демократию, третий раз говорю, не так оцениваю, как вы. Вы оцениваете как западный политик, может быть, не имея того объема информации, массива. А я, кроме информации, я живу в этом, когда меня демократизируют, можно, грубо говоря, дубинкой каждый день. Кто вы, Запад? Кому нужна такая демократия? От этой демократии уже не только меня, уже весь белорусский народ тошнит, вместе со всеми россиянами, украинцами и так далее. Какая демократия? Это – двойные стандарты.

Пример: нас американцы хотят демократизировать. Хорошо, но вы идите Саудовскую Аравию демократизируйте. Что, мы похожи на Саудовскую Аравию? Нам далеко до нее! А почему не демократизируют? Потому что "сукин сын, но наш". Вот демократизировали Египет, а почему Саудовскую Аравию не демократизировали? Ведь в Египте более демократичный был режим!

У вас свое понимание демократии и двигателей этого процесса, у нас и у меня – свое. Ну, может же быть такое? Хотя, допустим, demos – народ, kratos – власть, от этого никуда не денешься. Демократия у вас не выдуманная должна быть, а от народа. И самое главное, против чего вам не переть, такая демократия, как в Америке и у вас нам неприемлема! Демократия, которая убивает за пределами страны миллионы ни в чем не повинных людей.

Если вы это совершили, пусть по ошибке, пусть по еще какой-то причине, вам надо сидеть тихо, как мышам под веником и не шевелиться. Вы не имеете права на то, чтобы что-то говорить не только с трибуны ООН, но вообще вы не имеет права ни о чем говорить, коль вы убивали людей.

Мне не нравится ваша демократия… Ну не нравится и не нравится. Ну и что? Что, вы изменитесь? Нет! Я вас не изменю, развивайте свою демократию, а мы будем свою. Давайте попробуем где-то поговорить за общим столом, несмотря на разные наши взгляды.

То есть вы открыты к переговорам за общим столом?

Конечно! Почему нет? Давайте разговаривать!

В ходе интервью особенного остро шла речь о некоторых международных событиях. В частности, журналисты попросили белорусского лидера дать оценку происходящему в зоне, так называемой, арабской дуги.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Во-первых, у нас этого не будет никогда. Все-таки наш народ, вам это хорошо известно, как славянину, у нас совершенно иные ценности, иная парадигма нашего поведения. Это невозможно у нас.

Вы правы, что непростая была ситуация в этих странах, но не хуже чем в других. Но кому-то надо было поджечь этот пожар арабской дуги.

Я тогда сказал, в первые же дни, когда начались эти революции, что осудив Запад за вмешательство, никто при этом не имеет права вмешиваться во внутренние дела государства, они сами должны разобраться. Я тогда сказал, что это ни в коем случае нельзя было делать. И я сказал, то ли еще будет! Только-только в Тунисе и потом на Египет перебросилось, это все началось. То ли еще будет! Сегодня мы видим, к чему это привело. Сегодня вспыхнула вся дуга. С одной стороны – Ирак и дальше уже на Иран пытаются перебросить, с другой стороны – Тунис, Алжир там подальше и так далее. И везде очень горячо.

Но удивительно, что из этой дуги были изъяты аналогичные ситуации в этих государствах, но в государствах, которые поддерживают теснейшие отношения с Америкой. Вас это не настораживает? Может быть! А я знаю, почему происходит. То, что это сценарий заокеанский или заморский, скажем так, это было невооруженным глазом видно.

Вопрос в том, даже с их шкурной позиции, зачем это было делать? Я тогда сказал, к чему это приведет. И один к одному это случилось. Что, исламизация нужна была арабского востока? Нужно им это было? Нет. Они сегодня сами, наверное, не рады, если они уже понимают, что они делали и что они делают сейчас в Сирии.

Вы боитесь терроризма, но вы его получили, вы его создали своими руками. Посмотрите, что еще будет. Вы зря это делаете. Зря! Никому ваша демократия через гибель не нужна. Вам миллионы родственников погибших людей, а вы знаете, что у мусульман это такое, кровная месть, никогда не простят этого. Никогда!

Вы не думаете, что завтра будет. А зря! 11 сентября тому свидетельство.