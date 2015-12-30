Александр Лукашенко: Самое великое событие в 2015 году – празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

Новости Беларуси. Во время посещения нового родильного дома на базе 5-й городской клинической больницы Минска Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Представители СМИ спросили, какое из внешнеполитических событий 2015 года Александр Лукашенко считает ключевым. Ведь минувший год отметился активностью Беларуси на международной арене и «перезагрузкой» отношений с Западом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Самым великим событием в истекшем году было празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это огромное, всемирного характера событие. Да, некоторые не хотят это видеть, некоторые не хотят это слышать, некоторые замалчивают, некоторые фальсифицируют историю. 70-лет Победы в Великой Отечественной войне, Второй мировой войне – это главное событие прошедшего года. Потом уже все остальные.

Самые печальные события. Вы знаете, это конфликт в Украине. Нам, еще раз подчеркиваю, не надо на себя брать роль, преувеличивая свою роль, извините за тавтологию, в этом конфликте. Нет. Нашу позицию можно приветствовать, потому что везде всегда Беларусь, руководство Беларуси выступают за мир. Мы не приемлем войны и не приемлем никаких конфликтов. Будь то в Украине, Сирии, Ливии, Ираке. Мы это не приемлем. Это наша позиция. И то, что произошло в Минске, вы знаете, я бы сказал, это должно было в Минске произойти. Потому что в мире нет иного государства, которое было бы так привержено миру. И в этом огромная заслуга, фундамент той 70-летней Победы, которая произошла 70 лет тому назад. Событие, которое произошло, очень важно было для Украины прежде всего, для России, для нашего континента, для этого региона. Оно очень важно. Но оно дало толчок, оно послужило причиной, и даже не причиной, а поводом, это как подарок Западу, для отмены против нас разного рода санкций. Им нужен был какой-то такой мощный толчок. Они, его получив, этим воспользовались. Что тут греха таить, за это надо их поблагодарить. Нынешних европейских политиков, Соединенные Штаты за то, что они действительно, воспользовавшись эти случаем, шансом для нас и для себя, отошли от этой конфронтации с Беларусью.