Александр Лукашенко поздравил Реджепа Эрдогана с победой на выборах

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Итоги избирательной кампании продемонстрировали высокую оценку соотечественниками вашей плодотворной работы, нацеленной на дальнейшее укрепление страны и обеспечение ее устойчивого социально-экономического развития. Уверен, что под вашим руководством Турция продолжит свое поступательное движение по пути прогресса и процветания», – говорится в поздравлении.