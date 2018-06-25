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Александр Лукашенко поздравил Реджепа Эрдогана с победой на выборах

25 июня 2018 07:58
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Итоги избирательной кампании продемонстрировали высокую оценку соотечественниками вашей плодотворной работы, нацеленной на дальнейшее укрепление страны и обеспечение ее устойчивого социально-экономического развития. Уверен, что под вашим руководством Турция продолжит свое поступательное движение по пути прогресса и процветания», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко поздравил Реджепа Эрдогана с победой на выборах-1

Глава государства отметил, что между Беларусью и Турцией сложились особенные, действительно братские отношения. «Убежден, что стратегическое двустороннее сотрудничество, которое динамично расширяется, имеет огромный потенциал. Общими усилиями мы сумеем достичь новых вершин в политической, торгово-экономической и других сферах взаимодействия», – подчеркнул белорусский лидер.

# Беларусь-Турция # Александр Лукашенко # Фотофакт

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