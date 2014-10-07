Новости Беларуси. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина принять участие в предстоящих в Минске заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

Во время телефонного разговора Президенты обсудили также повестку дня саммитов, в том числе вопрос расширения Евразийского экономического союза за счет присоединения к нему Армении. Одной из тем стали отношения России и Беларуси в торгово-экономической сфере и влияние российского налогового маневра на формирование бюджета нашей страны.

Александр Лукашенко также тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.