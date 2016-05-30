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Начался двухдневный визит Александра Лукашенко в Казахстан

30 мая 2016 10:18
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Новости Беларуси. Начался двухдневный визит Президента Беларуси в Казахстан. Борт № 1 взял курс на Астану из Национального аэропорта «Минск» около трех часов назад.

Глава государства примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. На повестке дня вопросы углубления экономических отношений ЕАЭС с третьими странами и ключевыми интеграционными объединениями. В числе важных для Беларуси вопросов – концепции формирования в ЕАЭС общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

Кроме этого программой визита также запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Главы государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Казахстан

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