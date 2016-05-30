Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 29 мая: вопросы защиты детей

Наша сегодняшняя программа посвящена Международному дню защиты детей, который будем отмечать 1 июня. Когда я был школьником первых классов, был убежден, что это связано с тем, что закончились уроки, начинаются каникулы, и 1 июня – это, безусловно, для любого школьника самый счастливый день. Конечно, позже я понял, что все значительно сложнее. А уже готовясь к этой программе, я понял, что все сложнее в несколько раз. Во-первых, и вопросы защиты детей очень сильно изменились по сравнению с тем, когда я был школьником. Во-вторых, граней этого вопроса очень много. Попробуем разобраться хотя бы в одной из них.

Гости в студии:

Галина Подрезенок, первый заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований, член Национальной комиссии по правам человека;

Надежда Онуфриева, директор УО «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»;

Виктор Шейнов, доктор социологических наук, профессор, психолог;

Наталья Поспелова, директор Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь;

Рашед Мустафа, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси;

Анатолий Глинский, заведующий лабораторией проблем воспитания личности Национального института образования Министерства образования Республики Беларусь, кандидат педагогических наук, доцент.