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Участники V Всебелорусского народного собрания, представляющие Минск, встретятся 30 мая

30 мая 2016 06:24
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Новости Беларуси. 30 мая в Минске встретятся участники V Всебелорусского народного собрания, которые представят на нем белорусскую столицу. До этого во всех районах города выбирали делегатов. Это люди разных профессий и должностей: депутаты, руководители Министерств и предприятий, госслужащие, рядовые труженики. Всего 400 человек представят интересы Минска на форуме, который пройдет 22-23 июня.

Сегодня же будет обсуждаться стратегия дальнейшего социально-экономического развития столицы и программные тезисы, которые планируют вынести делегаты на всеобщее обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Всебелорусское народное собрание

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