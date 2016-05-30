Участники V Всебелорусского народного собрания, представляющие Минск, встретятся 30 мая

Новости Беларуси. 30 мая в Минске встретятся участники V Всебелорусского народного собрания, которые представят на нем белорусскую столицу. До этого во всех районах города выбирали делегатов. Это люди разных профессий и должностей: депутаты, руководители Министерств и предприятий, госслужащие, рядовые труженики. Всего 400 человек представят интересы Минска на форуме, который пройдет 22-23 июня.

Сегодня же будет обсуждаться стратегия дальнейшего социально-экономического развития столицы и программные тезисы, которые планируют вынести делегаты на всеобщее обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.