Александр Лукашенко: При всех недостатках интернета, нужно найти положительное и этим воспользоваться

Новости Беларуси. Необходимо создавать системы связи последнего поколения, мощные центры обработки данных и развивать на их базе новые секторы экономики. 27 сентября это подчеркнул глава государства на совещании по актуальным вопросам развития сферы информационно-коммуникационных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Небезосновательно, наверное, утверждают специалисты, что наш век - это век информации. Ученые уже называют наше общество информационным. Беларусь в этой системе должна найти свое достойное место. И делать мы это должны не ради того, что мы такие умные, красивые и что-то можем делать, а еще и потому, что это должно приносить определенные доходы для нашего общества, для нашего государства. Поэтому вопросам информатизации, вопросам развития информационно-коммуникационных технологий мы уделяли определенное внимание в Беларуси.

За последние годы очень бурно развивается интернет. При всех его недостатках, нужно найти положительное и этим положительным воспользоваться. И вот что надо сделать, что у нас есть, чем мы можем воспользоваться и что дополнительно сделать, мы сегодня должны обсудить.

Строительство в Беларуси сети связи нового поколения, мощных центров обработки данных и развития на их базе новых секторов экономики - это очень важно для нашей страны. Государство находится в центре Европы. Транзитное государство.

Давайте обсудим эту проблему под тем углом зрения, что у нас сделано по данному направлению, какие возможны проекты, какие проблемы, как их решать. Мы должны не только иметь в виду, что для любого проекта очень выгодно - деньги, но и нашу национальную безопасность.

В ходе совещания сегодня рассмотрели ряд конкретных проектов в сфере информационно- коммуникационных технологий. Внедрение их позволит создать новые рабочие места.

Всеволод Янчевский, помощник Президента Республики Беларусь:

Даны поручения, которые в ближайшее время будут реализованы. Главная цель, которую ставит президент страны, сделать так, чтобы в сфере коммуникаций и информации Беларусь стала в один ряд с самыми передовыми странами мира. Важно не только создать современную инфраструктуру - сети нового поколения, центры обработки данных и многое другое. Очень важно на базе этой инфраструктуры начать строить то, что во всем мире называют цифровой экономикой, то, что принесет новые рабочие места, источники доходов.

Международные организации составили рейтинг государств с наибольшим числом пользователей мировой паутины. Из более чем 170 стран Беларусь расположилась на 34 месте. Как отметили в Министерстве связи, это отличная оценка государственной программы, которая всего год работает в республике. В рамках этого же проекта Беларусь уже к 2015 году должна войти в тридцатку стран с наивысшим уровнем развития информационных технологий. На 21 месте расположилась наша республика по числу домохозяйств с доступом во всемирную сеть. К слову, если в среднем этот показатель в мире составляет 20%, то в Беларуси цифра вдвое выше.