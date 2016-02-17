Распад Шенгенской зоны становится все более вероятным последствием кризиса в Евросоюзе. Все больше стран ЕС из-за проблем с беженцами усиливают защиту своих границ. Норвегия, Швеция, Дания. Теперь о радикальном ужесточении пограничного контроля объявила Австрия. Власти республики приняли решение оборудовать пропускной системой и центрами для проверки мигрантов сразу 12 погранпереходов.

Контроль на границе усиливается в преддверии весны. Ожидается, что именно в это время года поток беженцев начнется с новой силой.

Миграционная проблема станет темой № 1 и на саммите ЕС, который стартует в Брюсселе уже 18 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.