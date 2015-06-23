Александр Лукашенко: Президентские выборы в Беларуси необходимо подготовить и провести открыто, честно и спокойно

Новости Беларуси. Президентские выборы в Беларуси необходимо подготовить и провести открыто, честно и спокойно. Кампания будет проходить в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами. Такое заявление сделал Александр Лукашенко 23 июня на совещании по актуальным внутриполитическим вопросам. В центре внимания были организационные моменты предстоящего избирательного процесса. Глава государства дал понять, что президентские выборы станут экзаменом для всех органов власти перед народом.

Наталья Бреус, СТВ:

Предполагается, что через неделю на закрытии седьмой сессии парламента депутаты Палаты представителей определятся с важным моментом нынешней президентской кампании. Будет рассмотрен вопрос о назначении даты выборов. Они должны пройти не позднее 15 ноября. Не так давно Центризбирком предложил провести их 11 октября. Уже сегодня говорят о том, как и на каком уровне должна пройти нынешняя избирательная кампания.

Решение депутатов даст старт президентской гонке. С этого момента начнется отсчет всех избирательных мероприятий.

1 июля Центризбирком соберется, чтобы утвердить календарный план всех этапов и смету выборов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Если мы говорим о дате выборов, скажем, 11 октября, то до 17 июля все желающие, те, кто собирается выдвинуться кандидатами, они должны будут представить в Центральную комиссию заявление о регистрации инициативных групп и предъявить свой паспорт.

Эти президентские выборы станут пятыми в истории суверенной Беларуси. По Конституции Президентом может быть избран гражданин страны по рождению, не моложе 35 лет. Кандидат на этот пост должен обладать избирательным правом и постоянно проживать в республике как минимум последние десять лет перед выборами. А чтобы стать кандидатом, нужно заручиться поддержкой электората — собрать 100 тысяч подписей граждан. Подготовку к важной дате в жизни страны обсуждали на совещании у Александра Лукашенко. Здесь собрались губернаторы и руководители ключевых органов управления Беларуси.

Прозвучал главный «месседж» для всей вертикали — президентские выборы станут экзаменом для органов власти перед народом.

Александр Лукашенко:

Полагаю, что депутаты в данном случае поддержат предложение ЦИК, и, скорее всего, выборы состоятся 11 октября 2015 года. При этом хочу отреагировать на те заявления, критику в основном оппонентов власти по поводу того, что на месяц раньше проводятся выборы. Что значит раньше? Только парламент имеет право определить дату. Насколько я понимаю, никогда парламент даже не заявлял о дате проведения этих выборов. ЦИК называл крайний срок проведения президентских выборов. Крайний срок и остается крайним. Мы и сегодня предполагаем, что 11 октября будут проведены президентские выборы, если это решение примет парламент. ЦИК внес предложение. Поэтому сегодня критиковать, в том числе и меня, думаю, это смеху варта, як у народзе кажуць.

Избирательная кампания любого уровня имеют очень важное значение как форма волеизъявления народа. А выборы Президента — это главное общественно-политическое событие для любой страны, тем более для нашей, где полномочия Президента весьма велики. Отдавая свой голос в пользу того или иного кандидата, граждане Беларуси определяют судьбу государства, куда и как мы будем двигаться дальше, какой путь развития при этом изберем.

Предстоящие выборы главы государства являются в определенном смысле экзаменом для всех органов власти. Это экзамен перед народом, перед теми, кто доверил нам судьбу Беларуси. Его итоги продемонстрируют отношение людей к результатам нашей работы, а также станут основой стратегии дальнейшего развития страны.

Это важнейшее политическое мероприятие, и мы должны обеспечить его проведение на высочайшем уровне. При этом хочу честно подчеркнуть, что еще никогда не было таких возможностей для проведения выборов на том уровне, чтобы никто не смог даже упрекнуть нас, подкопаться под какие-то проблемы и вопросы. Поэтому перед нами стоят серьезные и ответственные задачи. Нам необходимо подготовить и провести президентские выборы, во-первых, открыто, во-вторых, честно, в-третьих, спокойно, и самое главное — строго в соответствии с белорусским законодательством и теми обязательствами, которые мы взяли перед международными организациями.

Мы никому не будут запрещать наблюдать за выборами: ни внутренним наблюдателям, ни зарубежным. Пусть смотрят, делают соответствующие выводы.

Поддержано предложение МИД страны пригласить наблюдать за выборами Президента представителей всех международных организаций, перед которыми у Беларуси есть такие обязательства.

В их числе — Парламентская Ассамблея совета Европы, ОБСЕ, Исполком СНГ. Выборы будет проходить под знаком открытости.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Все эти общественно-массовые мероприятия должны проводиться на условиях не хуже, чем это было на выборах 2010 года. И никаких возражений по данному предложению ЦИК не последовало. В 2010 году было достаточно много выделено мест, выборы проходили в либеральном режиме. Надеюсь, они также пройдут и в этом году. Фон кампании будет спокойный и благожелательный, максимально благожелательный как к потенциальным кандидатам, так и к наблюдателям.

Любая электоральная кампания — проверка на прочность для страны. И этот период в Беларуси намерены пройти спокойно. Тем более это важно на фоне политического дисбаланса в соседних странах. Примеров хватает.

Александр Лукашенко:

Мир, покой и стабильность в стране гораздо важнее любых электоральных кампаний, любых президентских, парламентских и прочих выборов. Это судьба нашего народа и нашей страны.

Особая важность обеспечения безопасности обусловлена теми тревожными событиями, которые происходят на международной арене и непосредственно у наших границ. В этой связи руководителям всех органов власти следует обеспечить четкое, бесперебойное функционирование государственного аппарата, жесткую исполнительскую дисциплину, максимальную скоординированность действий вертикали власти и силовых структур. Но при этом хочу предупредить: без всяких излишеств, без всяких глупых, бестолковых, ненужных инициатив, типа не туда пошел, не там стал, хватать, тащить и так далее. Работайте на упреждение, разъясняйте, объясняйте, просите. Но три месяца несчастных мы должны прожить достойно, чтобы никто нас не мог упрекнуть. Мы не должны допустить при этом ни малейшей дестабилизации обстановки в стране!

Белорусский лидер делает акцент на том, что в это время госаппарат должен работать без сбоев. Особое внимание уделить прежде всего экономике.

Александр Лукашенко:

Я все больше со стороны представителей органов власти слышу мотив и элементы самоуспокоенности, мол, проведем мы эти выборы, все понятно и так далее. Вот это то, чем мы страдать не должны. Мы сдаем экзамен, и чтобы его успешно сдать - у нас работы выше крыши.

Главное, не дай Бог, к концу августа - к началу сентября предприятия не будут работать на полную мощность и не на склад.

Люди должны иметь работу. Люди должны быть уверены в завтрашнем дне. Это главное для власти.

ЦИК, должностные лица обязаны принять все меры для организации выборов на самом высоком уровне. Достойном уровне. С детальной проработкой всех аспектов: начиная от информирования избирателей до создания равных условий кандидатам.

Главной темой нашей политики всегда будет оставаться забота о человеке. Никакое производство, никакая страна ничего не стоит, нічога не варта, если она не может создать нормальные условия для жизни обычного простого человека. Поэтому прошу обратить особое внимание на вопросы занятости населения, выплаты зарплаты, стабильности цен. Все здесь должно работать эффективно. Мы не будем под выборы накручивать зарплату, печатая деньги или изымая откуда-то из золотовалютных резервов. Но коль мы не имеем возможности на повышение зарплаты - цены должны быть соответствующими. Это в наших руках.

Кстати, два тура президентских выборов обойдутся бюджету Беларуси в 260 миллиардов рублей.

Если выборы пройдут в один тур, то это будет стоить казне 181 миллиард рублей. Эти суммы позволят электоральной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.