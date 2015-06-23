Александр Лукашенко: Мы не должны допустить ни малейшей дестабилизации обстановки в стране

Новости Беларуси. Президентские выборы в Беларуси пройдут открыто, честно, спокойно и в соответствии с законом. Об этом заявил 23 июня Александр Лукашенко на совещании, где обсуждалась подготовка к предстоящей избирательной кампании и другие актуальные внутриполитические вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центризбирком предлагает провести выборы 11 октября. Вопрос назначения даты выборов Парламент рассмотрит через неделю на заключительном заседании седьмой сессии. Как подчеркнул глава государства, предстоящие выборы станут экзаменом для всех органов власти. Потому о готовности к организации и проведению избирательной кампании пора заботиться уже сейчас.

Александр Лукашенко:

Нам необходимо подготовить и провести президентские выборы открыто, честно, спокойно, и самое главное - строго в соответствии с белорусским законодательством и теми обязательствами, которые мы взяли перед международными организациями.

Мы никому не будем запрещать наблюдать за выборами: ни внутренним наблюдателям, ни зарубежным. Пусть смотрят, делают соответствующие выводы.

Хочу подчеркнуть, что политическая стабильность, мир и согласие являются краеугольными элементами последовательного социально-экономического развития страны. Мир, покой и стабильность гораздо важнее любых электоральных кампаний. Любых президентских, парламентских и прочих выборов. Это судьба нашего народа и нашей страны - мир, покой и стабильность. Особая важность обеспечения безопасности обусловлена теми тревожными событиями, которые происходят на международной арене и непосредственно у наших границ. Мы не должны допустить ни малейшей дестабилизации обстановки в стране.

Два тура президентских выборов обойдутся бюджету Беларуси в 260 миллиардов рублей, 181 миллиард будет стоить казне один тур. После того, как станет известна дата выборов Президента, 1 июля Центризбирком утвердит календарный план и смету расходов Президентской кампании. В ЦИК рассчитывают, что общественно-массовые мероприятия во время нынешнего избирательного процесса будут проводиться в хороших условиях и в либеральном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель ЦИК РБ:

Мною подавалась информация, что все эти общественно-массовые мероприятия должны подаваться на условиях не хуже, чем это было на выборах 2010 года. И никаких возражений по данному предложению ЦИК не последовало. В 2010 году было достаточно много выделено мест, выборы проходили в либеральном режиме. Надеюсь, они также пройдут и в этом году. Фон кампании будет спокойный и благожелательный, максимально благожелательный как к потенциальным кандидатам, так и к наблюдателям.