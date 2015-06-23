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В Минске состоялись заседания по Украине подгрупп по гуманитарным, политическим и экономическим вопросам

23 июня 2015 15:34
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Новости Беларуси. Полномочные представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик ранее познакомились с новым спецпредставителем председателя ОБСЕ по Украине Мартином Сайдиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущее заседание трехсторонней контактной группы и ее рабочих подгрупп в Минске прошло неделю назад. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается  в различных форматах. Сегодня в Париже главы МИД стран «нормандской четвёрки» также проведут переговоры. Они обсудят содействие выполнению минских соглашений  через механизм контактной группы.

Юго-восток Украины продолжают сотрясать новые удары. Жертвами обстрелов  стали двое мирных жителей Докучаевска. Один тяжело ранен. Повреждены 15 жилых домов, а также детский сад. Сообщается, что в ход идёт крупнокалиберная артиллерия, а также минометы и гаубицы. Один из снарядов попал в здание донецкого вокзала.

Ранее сообщалось о минометном обстреле села Спартак, в результате которого погиб местный житель. Атаке подверглись и несколько районов самопровозглашенной Луганской народной республики. Ранения получили несколько ополченцев.

По данным ООН, жертвами военного конфликта на Донбассе с апреля прошлого года стали  около 6,5 тысячи человек.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года # Мартин Сайдик

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