В Минске состоялись заседания по Украине подгрупп по гуманитарным, политическим и экономическим вопросам

Новости Беларуси. Полномочные представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик ранее познакомились с новым спецпредставителем председателя ОБСЕ по Украине Мартином Сайдиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущее заседание трехсторонней контактной группы и ее рабочих подгрупп в Минске прошло неделю назад. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается в различных форматах. Сегодня в Париже главы МИД стран «нормандской четвёрки» также проведут переговоры. Они обсудят содействие выполнению минских соглашений через механизм контактной группы.

Юго-восток Украины продолжают сотрясать новые удары. Жертвами обстрелов стали двое мирных жителей Докучаевска. Один тяжело ранен. Повреждены 15 жилых домов, а также детский сад. Сообщается, что в ход идёт крупнокалиберная артиллерия, а также минометы и гаубицы. Один из снарядов попал в здание донецкого вокзала.

Ранее сообщалось о минометном обстреле села Спартак, в результате которого погиб местный житель. Атаке подверглись и несколько районов самопровозглашенной Луганской народной республики. Ранения получили несколько ополченцев.

По данным ООН, жертвами военного конфликта на Донбассе с апреля прошлого года стали около 6,5 тысячи человек.