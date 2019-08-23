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Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Минск

23 августа 2019 06:32
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Новости Беларуси. Минск и Тбилиси обсуждают возможности сотрудничества. Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запланированы встречи в Правительстве и Палате представителей. Мамука Бахтадзе также посетит Минский автомобильный завод.

Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Минск -1

Отметим, товарооборот Беларуси и Грузии в первом полугодии составил 37 миллионов долларов. В нашей стране работает почти два десятка предприятий с грузинским капиталом. Есть и совместные компании.

В эту страну мы поставляем синтетические нити, молочку, лекарства, электрические трансформаторы и провода. Импортируем в основном минеральную воду, спиртное, орехи и нефтепродукты.

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# Беларусь-Грузия # Мамука Бахтадзе # Фотофакт

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