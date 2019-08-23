Запланированы встречи в Правительстве и Палате представителей. Мамука Бахтадзе также посетит Минский автомобильный завод.

Новости Беларуси. Минск и Тбилиси обсуждают возможности сотрудничества. Премьер-министр Грузии прибыл с официальным визитом в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, товарооборот Беларуси и Грузии в первом полугодии составил 37 миллионов долларов. В нашей стране работает почти два десятка предприятий с грузинским капиталом. Есть и совместные компании.

В эту страну мы поставляем синтетические нити, молочку, лекарства, электрические трансформаторы и провода. Импортируем в основном минеральную воду, спиртное, орехи и нефтепродукты.