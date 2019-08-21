Мартин Сайдик: «С начала перемирия не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы убитыми вследствие обстрелов»

Новости Беларуси. Нынешнее перемирие на Донбассе – самое действенное из всех. Об этом после встречи трехсторонней контактной группы по Украине заявил Мартин Сайдик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою работу ТГК завершила в Минске 21 августа. Спустя 30 дней после начала действия перемирия значительно уменьшилось применение огня. Это доказывает важность принятого решения. Сегодня стороны обсудили подготовку к ремонту моста в станице Луганской. Согласованы необходимые для этого шаги. В центре внимания группы по безопасности оказались вопросы разведения сил и средств. В частности, демонтаж фортификационных сооружений.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины:

С начала перемирия не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы убитыми вследствие обстрелов, хотя, к сожалению, один человек был ранен. Я еще раз настоятельно призываю все стороны и далее полностью соблюдать эти обязательства, особенно ввиду начала учебного года.