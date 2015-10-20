Александр Лукашенко: Правительство будущего пятилетия и все органы власти сформированы в основном еще до президентских выборов

Новости Беларуси. Правительство будущего пятилетия и все органы власти сформированы в основном еще до президентских выборов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко 20 октября на совещании по актуальным вопросам развития страны.

В центре внимания главы государства, Администрации Президента, Правительства и губернаторов – прогнозные показатели социально-экономического развития. То есть такие вопросы, как экономический рост, трудовая защищенность граждан, уровень зарплат в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В обществе накоплена большая масса ожиданий. Я бы сказал, критическая масса. И не удовлетворить эти ожидания мы не имеем права. Главное: жизненный уровень должен расти. Все вы должны, через не могу работая, дать людям работу и спросить за производительность труда.

Люди очень недовольны системой ценообразования в стране. И они правы. Очень важный вопрос – по росту производства. В связи с этим – экспорт. Опять же, требую от вас в это кризисное время расписать «поштучно», если хотите, каждый трактор, автомобиль, каждый килограмм мяса и молока, определить, куда мы их будем поставлять, кто ответственный, и контроль – ежеквартально. По некоторым позициям – ежемесячно. Ответ на проблемы простой: надо произвести как можно больше, опять же, через не могу и продать по максимальной цене. Деньги вернуть в страну. Сегодня самое лучшее время для работы. Вы всегда стонали, что очень высокие цены на энергоносители и сырье, которых у нас нет. Все остальное у нас есть. Технологии, люди, грамотные люди, подготовленные люди. Цены на сырье самые низкие. Производите и продавайте. Санкции сняты, мир свободен для вас – действуйте. Некоторые говорят: «Есть кредит доверия – надо провести непопулярные меры. И очень быстро». Читай, надо быстренько резать по живому. Когда будете президентами, тогда будете резать. Я никого и ничего резать не намерен. А если хотите резануть, давайте начнем с тех, кто это предлагает. Здесь, в этом зале, таких немного. Вот давайте проведем этот эксперимент до начала следующего года. Выдержит он эту резню – тогда будем переносить на народ. Обманывать людей я не собираюсь. Это не значит, что мы остановимся и застынем. Система только тогда имеет способность жить и выживать, если она постоянно находится в движении и совершенствуется. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы не остановиться, а совершенствоваться. И в этом суть наших реформ.

Каждый из вас в своей программе должен предложить мне, если вы хотите работать, упорядочение своей структуры, которой вы будете управлять. Это значит и сокращение численности, излишней численности. Но прежде всего – в государственных структурах и управлении. Вот с себя и начнем. А тогда пойдем к людям и будем убеждать, что где-то на предприятии излишняя численность, и говорить о пенсионном возрасте. И за счет оптимизации численности государственных структур и прочих, связанных с ними, и подгосударственных структур, мы должны прежде всего за счет этого увеличить заработную плату. Такого уровня зарплаты и денежного довольствия в стране к концу будущего года быть не должно. Это главная цель нашей работы.

Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи: открывается новая страница в развитии нашего государства. И мы вместе эту страницу должны открыть. Честно, принципиально, добросовестно и ответственно. Впереди нас ждут серьезнейшие испытания. Необходимо обеспечить не только дальнейшее развитие страны, но и сохранение этой страны. Суверенной и независимой. Той, которую мы с вами создали. И времени на раскачку нет. Все свои силы и энергию мы должны переключить на решение самых актуальных и животрепещущих вопросов.