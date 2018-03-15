Александр Лукашенко предлагает судьям Конституционного Суда вести активную преподавательскую работу в вузах

Новости Беларуси. Интересы белорусского народа и страны должны быть главными в вопросах совершенствования Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 15 марта заявил Президент Александр Лукашенко, общаясь с судьями Конституционного Суда. Дата встречи выбрана не случайно. Сегодня в Беларуси День Конституции. Александр Лукашенко поздравил присутствующих с этим праздником. В последний раз встреча в таком формате проходила четыре года назад. Пришло время обсудить итоги деятельности и рассмотреть предложения по совершенствованию работы. Эффективность судейского корпуса повышается.

Только с 2014 года Конституционным Судом на соответствие Основному документу страны были проверены 189 законов. При этом сейчас не только проводится анализ правовых норм, но и осуществляется предварительный контроль законодательных актов до их внесения на подпись главы государства, вырабатываются рекомендации.

Знания судей Конституционного суда должны быть максимально задействованы в интересах государства, – уверен наш Президент. Так, уже сейчас стоит задуматься над внесением изменений в Основной закон. Предложений в первую очередь ждут от Конституционного Суда.

Александр Лукашенко: «Конституция должна быть на шаг-два впереди изменений нашего общества» Судьи должны комплексно и объективно проанализировать нормы Конституции, и также оценить их актуальность. Для это изучить нужно и международные подходы.

Также на встрече говорили о формировании конституционно ориентированного правосознания людей. Наш Президент считает: главный акцент в этом вопросе должен быть сделан на работе в вузах. И предлагает судьям заняться преподавательской деятельностью.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотелось бы, чтобы вы хотя бы в наших основных вузах преподавали и наблюдали за тем, что там происходит. Вы классные специалисты, авторитетные. Вас студенты будут слушать. Заодно вы почувствуете, на каком же уровне и что в конце концов мы преподаем будущим юристам. У нас очень много проблем, и я лично с ними сталкиваюсь частенько, рассматривая те или иные вопросы, контролируя их. У нас очень много проблем среди практикующих юристов.

Мы как-то за школу уцепились, что-то там делаем. Вроде бы и что-то сделали. Я вижу это по тому, как я учусь сейчас в школе, прохожу по новой ее. Но к вузам мы не подошли. Надо начинать с программ, с предметов. Надо готовить новых специалистов. А что касается юриспруденции, в этой части хотелось бы тоже, чтобы члены Конституционного Суда эту работу вели. Если для этого надо какое-то нормативно-правовое регулирование, пожалуйста, вносите предложение, формализуем.