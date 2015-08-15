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Александр Лукашенко поздравил президента Индии с Днем Независимости

15 августа 2015 12:11
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Новости Индии. В Индии отмечают один из главных национальных праздников – День Независимости. Главные торжественные мероприятия проходят у стен Красного форта. Премьер-министр страны поднимает флаг над главным бастионом средневековой крепости, после этого обходит строй почетного караула и выступает с обращением к нации.

Этой традиции уже 69 лет. В 1947 году в этот день был принят Акт независимости Индии. С тех пор праздник широко отмечается каждый год.

Церемония поднятия флага проводится и в крупных городах, и в небольших деревнях. Простые индийцы отмечают этот праздник тем, что запускают воздушных змеев с изображением национальной символики.

С Днем Независимости президента Индии от имени белорусского народа и себя лично поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Беларусь-Индия

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