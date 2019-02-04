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Александр Лукашенко поздравил народ Шри-Ланки с Днём независимости

04 февраля 2019 12:32
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Новости мира. Жители Шри-Ланки отмечают 4 февраля День независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра по всей стране начались спектакли, концерты и другие мероприятия, посвящённые празднику.

Александр Лукашенко поздравил народ Шри-Ланки с Днём независимости-1

В столице Коломбо по традиции состоялся военный парад, в котором приняли участие морские, военно-воздушные и сухопутные войска.

Александр Лукашенко поздравил народ Шри-Ланки с Днём независимости-4

С национальным праздником главу Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Международная политика # Фотофакт

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