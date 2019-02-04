Александр Лукашенко поздравил народ Шри-Ланки с Днём независимости

Новости мира. Жители Шри-Ланки отмечают 4 февраля День независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра по всей стране начались спектакли, концерты и другие мероприятия, посвящённые празднику.
Новости мира. Жители Шри-Ланки отмечают 4 февраля День независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра по всей стране начались спектакли, концерты и другие мероприятия, посвящённые празднику.
В столице Коломбо по традиции состоялся военный парад, в котором приняли участие морские, военно-воздушные и сухопутные войска.
С национальным праздником главу Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.