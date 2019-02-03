Александр Лукашенко поздравил президента Пакистана с 25-летием дипломатических отношений двумя странами

Новости Беларуси. Четверть века дипломатическим отношениям. 3 февраля Беларусь и Пакистан отмечают знаковую дату в истории двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас его регламентируют более 80 соглашений в различных сферах.

Страны разделяют не только 5 тысяч километров, но и разные традиции, культура и религия. Тем не менее, государства дружат и достаточно успешно. Беларусь и Пакистан сейчас стремятся к достижению амбициозной цели – товарообороту в миллиард долларов. Ее поставило руководство двух стран.