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13 программ Союзного государства запланированы на 2019 год

31 января 2019 19:32
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Новости Беларуси. Соглашение о взаимном признании виз и проект военной доктрины Беларуси и России – наиболее важные итоги работы Союзного государства в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего же было реализовано 12 программ из разных областей: космической, электронной, агропромышленной.

13 программ Союзного государства запланированы на 2019 год-1

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
Если у нас действительно будут интересные программы, которые важны и для науки, и для промышленности Российской Федерации и Республики Беларусь, то тогда мы, может быть, осмелимся поставить вопрос об увеличении взносов. Именно на эти программы, чтобы у нас они не останавливались.

13 программ Союзного государства запланированы на 2019 год-4

Главная цель союзных программ – объединить потенциал ученых двух стран для больших достижений. Тот самый синергетический эффект, когда от сложения двух составляющих получается гораздо больше. К наиболее важным можно отнести появление суперкомпьютеров СКИФ и запуск космического аппарата.

# Союзное государство # Григорий Рапота # Фотофакт

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