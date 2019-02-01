«Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0»: Беларусь участвует в международном форуме в Алматы

Новости Беларуси. Беларусь призывает ускорить устранение в ЕАЭС барьеров во взаимной торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 февраля в Алматы прошло заседание Евразийского межправсовета. Одна из обсуждаемых тем – цифровизация.
Новости Беларуси. Беларусь призывает ускорить устранение в ЕАЭС барьеров во взаимной торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 февраля в Алматы прошло заседание Евразийского межправсовета. Одна из обсуждаемых тем – цифровизация.
Именно эти вопросы стали сегодня ключевыми в рамках масштабного форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации». Участие в нем приняли премьер-министры стран Евразийского союза. На одной площадке собрались представители IT-компаний, технопарков из США, Великобритании, Германии, Франции, Сингапура, Швейцарии и стран СНГ.
Обсуждались перспективы интеграции технопарков Евразии, создание совместных инновационных проектов, поддержку стартап-компаний и молодых специалистов. Среди предложений – создание единого органа управления цифровыми проектами. Как бы то ни было, развитием цифровой экономики страны, входящие в ЕАЭС, намерены заниматься сообща.
Кстати, в IT-сфере Беларусь заняла прочную нишу в нашем регионе. Растет количество резидентов Парка высоких технологий. К примеру, экспорт их программных продуктов в 2017-м превысил миллиард долларов, по итогам 2018-го – увеличился еще на треть. В целом же по экспорту программного обеспечения на душу населения мы опережаем США, Индию и Китай. Своеобразной «дорожной картой» в последние годы стал декрет Президента о цифровизации экономики.