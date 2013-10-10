Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета с 35-летием архипастырского служения на белорусской земле

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Митрополита Минского и Слуцкого Филарета с 35-летием архипастырского служения на белорусской земле. Президент пожелал Патриаршему Экзарху всея Беларуси здоровья, неиссякаемых сил, дальнейших успехов в архипастырском служении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За эти годы вашими трудами не только возрождена Православная церковь в Беларуси, но и восстановлены многие святыни, создана система подготовки священнослужителей, широкое развитие получили богословские исследования, новым содержанием насыщается гуманитарное светское образование.

Владыка Филарет родился в Москве в 35-м году. Закончил Московскую духовную академию. В конце 70-х назначен митрополитом Минским. За свои заслуги удостоен звания Героя Беларуси, награжден Орденом Франциска Скорины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.